美国遭热浪侵袭 逾2,000项高温纪录被追平或打破

2012年7月2日，一名电工走在马里兰州树木倒地的街道。 REUTERS/Jason Reed

路透纽约7月2日电---美国国家海洋和大气管理局（NOAA）周一称，美国大量地区遭热浪侵袭，6月25日至7月1日，2,171项高温纪录被追平或打破，整个6月这一数字为3,215。

气象学家Alex Sosnowski称，刷新高温纪录的数量极为异常。他指出，尽管尚不清楚引发热浪的所有原因，但很大程度上是因为，去年冬季美国平原地区积雪不多。

日照的温度没有用来融雪，而是加热了地表，进而使空气升温。这导致粮食作物生长提前。但Sosnowski称，缺乏降雨则又制约了作物生长。

Sosnowski称，美国一些地区的气温并无异常，例如新英格兰地区和西北部，但未来几周，可能进入8月後，美国中部将经历高温天气。

6月，以下五个州刷新逾百项高温纪录：德州（237）、科罗拉多州（226）、堪萨斯州（164）、密苏里州（126）和阿肯色州（115）。

美国东部多地连续第四天遭热浪侵袭。周五以来的风暴和高温造成至少18人死亡，其中许多是因为树被刮倒砸中汽车或房屋。周一，约210万住宅和企业仍处於断电状态。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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