美国遭热浪侵袭 逾2,000项高温纪录被追平或打破

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透纽约7月2日电---美国国家海洋和大气管理局（NOAA）周一称，美国大量地区遭热浪侵袭，6月25日至7月1日，2,171项高温纪录被追平或打破，整个6月这一数字为3,215。
气象学家Alex Sosnowski称，刷新高温纪录的数量极为异常。他指出，尽管尚不清楚引发热浪的所有原因，但很大程度上是因为，去年冬季美国平原地区积雪不多。
日照的温度没有用来融雪，而是加热了地表，进而使空气升温。这导致粮食作物生长提前。但Sosnowski称，缺乏降雨则又制约了作物生长。
Sosnowski称，美国一些地区的气温并无异常，例如新英格兰地区和西北部，但未来几周，可能进入8月後，美国中部将经历高温天气。
6月，以下五个州刷新逾百项高温纪录：德州（237）、科罗拉多州（226）、堪萨斯州（164）、密苏里州（126）和阿肯色州（115）。
美国东部多地连续第四天遭热浪侵袭。周五以来的风暴和高温造成至少18人死亡，其中许多是因为树被刮倒砸中汽车或房屋。周一，约210万住宅和企业仍处於断电状态。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。