中国购11万吨美国软红冬麦 为八年半来最大单次购买

格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量
路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。
路透芝加哥6月14日电（记者 Karl Plume）---美国政府周四称，中国买入11万吨美国软红冬麦，是八年半来最大的单次购买量。交易员称，这预示会有更多小麦开始销往小麦产量下降的中国。
中国如此大量买入美国小麦令交易员颇为意外，还带动芝加哥期货交易所的冬麦期货价格走高，因中国大多购买的是美国优质春麦。中国是美国大豆的最大进口商，也是美国玉米的主要买家。
交易员称，中国这次购买的小麦可能用於制作食品而非饲料，而且中国对美国玉米的需求或许仍将强劲。
中国是世界最大的小麦产国，也是全球头号小麦消费国。受小麦主产区天气乾旱影响，加上病虫害蔓延，中国小麦产量可能出现十年来的首次同比下降。
交易员称，产量下降可能促使中国本季从各种来源进口最多500万吨小麦，是美国农业部当前对中国2012/13季进口量预测的两倍，也将超过2011/12季300万吨的进口量。
美国农业部数据显示，周四销售的软红冬麦是2004年1月以来的最大销量。2004年1月中国曾单周购买美国软红冬麦97万吨。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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