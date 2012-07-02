上半年万科、中海和保利列销售三甲 凸显强者恒强

中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成
路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。
路透上海7月2日电---房地产服务企业--易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)周一发布上半年国内房地产企业销售前五十强排行榜,万科(000002.SZ)、中国海外发展(0688.HK)、保利地产(600048.SS)列销售额前三甲;而恒大地产(3333.HK)和万科列销售面积前两位,强者恒强局面凸显.
CRIC研究中心总经理陈啸天表示,在近期市场回暖的大背景下,标杆企业优势仍然非常明显,产生强者更强的现象,龙头企业销售表现优於一般企业,企业集中度持续上升.上半年前十强企业销售额的市场份额达16.17%,较去年同期增加2.66个百分点.
万科、中海、保利、恒大在5月和6月市场回暖的情况下,销售业绩大幅增长,这些企业连续两个月均录得超过100亿元人民币的销售额.
CRIC数据显示,上半年万科销售额达610亿元人民币,销售面积为615万平方米;中海地产销售额达543亿元,销售面积为396.4万平米;保利地产这两项数据分别为493.1亿元和443万平米.
在销售额方面,绿地集团、恒大地产、万达集团、世茂、华润置地、绿城中国(3900.HK)和龙湖地产(0960.HK)上半年均跻身前十位,前十强的入围门槛为174亿元.
上述上市公司目前都尚未公布今年前六个月数据,例如万科公布其前五月销售额达492.2亿元,销售面积达480.1万平米;中海地产前五月累计销售额为503.1亿港元.
陈啸天表示,"去年万科全年实现销售1,215亿元,今年上半年销售已达一半,估计全年至少不会比去年差."
他还指出,就市场需求而言,目前正经历一个从压抑到释放的回归,但这种"喜悦"只能是短暂的.对政府而言,在市场经济和社会保障两难选择中,现阶段肯定是以後者为主导.外部的宏观经济的波动可能会阶段性的给行业带来窗口式行情,但宏观调控基本导向和诉求并没有发生本质调整.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
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