上半年万科、中海和保利列销售三甲 凸显强者恒强

在销售额方面,绿地集团、恒大地产、万达集团、世茂、华润置地、绿城中国(3900.HK)和龙湖地产(0960.HK)上半年均跻身前十位,前十强的入围门槛为174亿元.

他还指出,就市场需求而言,目前正经历一个从压抑到释放的回归,但这种"喜悦"只能是短暂的.对政府而言,在市场经济和社会保障两难选择中,现阶段肯定是以後者为主导.外部的宏观经济的波动可能会阶段性的给行业带来窗口式行情,但宏观调控基本导向和诉求并没有发生本质调整.(完)