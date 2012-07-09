即时观点：中国6月CPI同比涨幅降至2.2% 为政策放松提供空间

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
路透北京7月9日电---中国国家统计局周一公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,略低於路透调查中值,为2010年1月以来最低.
当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.1%,路透调查中值为下降1.9%.
主要数据:
--6月CPI同比上涨2.2%(路透调查中值为上涨2.3%),5月为升3.0%
--6月PPI同比降2.1%(路透调查中值为-1.9%),5月为降1.4%
--6月CPI环比下降0.6%,PPI环比下降0.7%
--6月CPI中的食品价格同比上涨3.8%
以下为市场人士的评论:
--华宝信托分析师 聂文:
CPI还是低於预期的,主要是食品价格环比下滑较多,PPI环比下滑0.7%,也是比较多的,主要是国际大宗商品价格大幅下滑.
PPI持续下滑,而CPI的非食品价格环比为0,说明人力成本、物流成本、税收成本等较高,上游价格的大幅下滑难以传递到下游.CPI和PPI都超预期的下滑,说明经济的需求面萎缩的较为厉害.
由於7月、8月、9月份CPI的翘尾因素分别比6月份低0.5个、0.8个和1.3个百分点,所以整个三季度CPI预计都将在2%以下运行,四季度CPI再小幅回升到2%左右.
PPI方面,下半年由於国内去产能化的过程仍持续,投资需求减弱,加之国际大宗商品价格难以大幅回升,预计都将在负值运行.
物价大幅下滑,为政策放松打开空间,由於银行间的资金仍然偏紧张,导致央行降息难以传导到实体经济上,当前票据融资利率3.6%左右,较08底-09年票据融资利率1.2%的水平差距较大,我们判断央行在三季度将下调存准2次,降息预计还有一次.
当前经济已经处在历史低位水平,而实体经济的资金成本仍处在中线水平,要求央行继续释放流动性,以降低资金成本.
--野村驻香港首席中国经济学家 张智威:
受基数和食品价格下行影响,CPI同比增速下降.6月CPI环比降0.6%.
我们预计7月CPI同比增幅会降到2%以下.CPI的下行为进一步放松政策提供空间.我们认为,接下来政策将加速放松,尤其是温家宝总理周末讲话指出未来几月将加大政府投资.
预计CPI四季度可能反弹,全年仍可能低於4%的目标.这为资源价格改革提供了空间.
我们仍然预计今年还会下调存款准备金率两次,下次最早发生在7月.今年不会再降息.
--国家信息中心经济预测部高级分析师 祁京梅:
CPI和PPI数据显示中国宏观调控效果比较明显,尤其是食品价格上涨步伐放慢,而PPI下降明显,亦显示大宗商品整体价格下跌,而国内实体经济生产性需求亦较弱,生产进度比较慢.
不过由於水电煤气等资源性价格改革的因素目前还没有计算进来,这些资源价格改革今後或对物价有些影响.
现在从整体上看,货币政策宽松,货币流动性大,可以看出来,企业、居民和机构是有钱的,但对经济前景不看好,一旦有新的增长点经济很快会起来.
较低的物价水平是一件好事,因为中国正处於物价上涨周期,中长期物价上涨的因素没有消除,包括资源能源价格上涨,劳动力价格提升,短期内物价水平出现下降有利於消除物价上涨的压力,消化平衡中长期的物价上涨压力,没有必要担心通缩问题.
--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:
CPI同比增速回落,通胀压力明显缓解.我们预计三季度CPI在2%左右低位徘徊,全年CPI可以控制在3%以下.
从PPI的下降幅度看还有通缩的担心.全球经济不景气拉低大宗商品价格,国内生产性需求疲弱,体现在PPI上近期每月都是下行,显示实体经济需求确实不振.
接下来政策基调还是预调微调,稳物价的目标已经达到,重心会放在稳增长上,从总理周末讲话看,下半年经济增速要稳定,关键还是投资增速要拉起来.
我们预计投资方面关键还是靠基础设施,基建从5月开始加速,下半年还会继续增长,房地产市场鼓励刚需的政策微调,加之两次降息,都会增强市场活跃度,房地产投资也不会有大幅度下滑,总体而言投资将稳中趋升.
在货币政策方面,若经济继续下行,不排除还会降息一次,但主要还是以数量型工具为主,从外汇占款情况看,调整存款准备金率的空间还比较大,预计今年还有1-3次,每次0.5个百分点的下调.
--花旗集团中国高级经济学家 丁爽
6月CPI数据跟我们的预期差不多.从3%一下降到2.2%,速度还挺大的.整个讯息表明,通胀现在短期内对经济越来越不是威胁,而且下个月可能更低.确切数字还没有出来,可能是2%以下.
PPI的下降说明一方面物价降下来了,另一方面生产活动仍不够活跃.
(如何看通缩风险)我觉得通缩风险和政策有关,如果没有政策对应的话,通缩将是个风险;但我们已经看到政策在持续推出,目前看来通缩风险很小.
--中邮证券宏观分析师 邱云波:
物价增幅下降有些出乎意料,这也体现出经济下行趋势并没有扭转,央行在数据出炉前决定降息,的确有对经济下降甚至出现通缩的忧虑.後期CPI预计还会继续下降,但随着刺激政策逐步体现,三季度内应能见底,最低可能会降至2%以下.
--中国国际经济交流中心研究员 张永军:
6月CPI较上月明显回落在意料之中,这也是央行在数据公布前降息的重要原因,反映了经济回落的滞後影响以及需求扩张放慢,与整体宏观经济走势基本一致.预计未来一段时间CPI仍会保持回落的态势,考虑到水电等资源性产品的提价正在逐步进行,对CPI和PPI都会有一定影响,预计CPI下行的幅度可能不会这麽快.
**相关背景**
--中国央行周四宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.
--中国国务院总理温家宝称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性减税政策,继续实施稳健的货币政策.
--中国人民银行6月末时称,当前中国经济金融运行总体平稳,经济增长处於目标区间,物价涨幅继续回落.继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性、前瞻性.
--食品价格的快速下降已引起监管层关注,国家发改委已启动中央政府冻猪肉储备收储工作,分两批收储国产冻猪肉,经过4个多月持续下降後,生猪价格於6月底出现小幅回升.(完)
--发稿 北京新闻部; 审校 黄凯/乔艳红
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