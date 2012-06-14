《路透精英汇》Flame与Stuxnet病毒共享部分代码

路透6月11日电（记者 Jim Finkle/Joseph Menn）---两家知名杀毒软件公司称，Flame病毒中的一些软件代码和Stuxnet病毒存在一些关联，後者被广泛认为是美国和以色列用来攻击伊朗核项目的工具。

俄罗斯卡巴斯基实验室的首席执行官Eugene Kaspersky在周一的路透全球媒体与技术峰会上称，该公司研究人员上个月发现Flame病毒後，还发现Flame的部分程序代码与2009版的Stuxnet病毒中发现的代码几乎一致。

赛门铁克随後称，确认一些源代码在两种病毒间共享。

这一新的发现可能支持很多安全专家的推测：Stuxnet病毒是美国发起的网络项目的一部分，目前仍活跃于中东地区，世界其他地方可能也有。

Flame病毒是迄今为止已经发现的病毒中最复杂的一个，看起来针对的目标是伊朗、以色列、巴勒斯坦和苏丹的政府与能源部门。该病毒可以窃取或更改电子文档。Flame病毒的代码数量是Stuxnet病毒的20倍，能劫持微软的自动更新程序从而实现自我安装。

卡巴斯基和赛门铁克都没有提到认为是谁创建了Flame病毒。路透和《纽约时报》等新闻机构曾报导，美国和以色列是Stuxnet病毒的幕後主使。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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