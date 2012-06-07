菲律宾总统抵达美国进行访问

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透华盛顿6月7日电（记者 Paul Eckert）---菲律宾总统阿基诺周三抵达美国进行访问。在美国战略重心向亚洲转移之际，本次访问将凸显菲律宾在美国战略思维中日渐增强的重要性。
阿基诺深得美国政府好感，他将於周五同美国总统奥巴马在白宫举行会谈。
在中国与菲律宾就南中国海主权争端发生对峙事件後，美国开始帮助菲律宾提升军力。
美国力挺菲律宾，是该国将亚太地区变为其安全和经济战略中心政策的一部分。
菲律宾驻华盛顿大使Jose Cuisia称：“阿基诺总统与奥巴马总统的会晤，将为菲律宾与美国未来的战略夥伴关系奠定基础。”
Cuisia在一份声明中称，阿基诺还将与美国国会资深议员举行会谈，“商讨双边经济与国防合作、美国重心向亚太转移、振兴同盟关系的方式等事宜”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。