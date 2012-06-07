菲律宾总统抵达美国进行访问

路透华盛顿6月7日电（记者 Paul Eckert）---菲律宾总统阿基诺周三抵达美国进行访问。在美国战略重心向亚洲转移之际，本次访问将凸显菲律宾在美国战略思维中日渐增强的重要性。

阿基诺深得美国政府好感，他将於周五同美国总统奥巴马在白宫举行会谈。

在中国与菲律宾就南中国海主权争端发生对峙事件後，美国开始帮助菲律宾提升军力。

美国力挺菲律宾，是该国将亚太地区变为其安全和经济战略中心政策的一部分。

菲律宾驻华盛顿大使Jose Cuisia称：“阿基诺总统与奥巴马总统的会晤，将为菲律宾与美国未来的战略夥伴关系奠定基础。”

Cuisia在一份声明中称，阿基诺还将与美国国会资深议员举行会谈，“商讨双边经济与国防合作、美国重心向亚太转移、振兴同盟关系的方式等事宜”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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