华尔街主要金融机构评估报告给予Facebook谨慎认可

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透旧金山6月27日电---美国华尔街主要金融机构周三公布了针对社交网络公司Facebook(FB.O)的备受期待的评估报告,给予该公司谨慎认可.Facebook一个月前进行首次公开发行(IPO),过程一波三折.
分析师们认为,大型社交网络公司Facebook拥有很大的长期发展潜力,预计其将占据全球互联网广告市场的可观份额.但风险也同时存在,由於公司的商业模式能见度有限,在移动领域的获利能力存在不确定性.
巴克莱、Stifel Nicolaus和Citi Investment Research & Analysi赋予该股"持有"或对等的评级,摩根士丹利和RBC Capital Markets则给予最高评级.
这批分析师报告代表了华尔街对Facebook的最普遍评估,该公司5月IPO时有33家金融公司参与承销.
证券监管机构要求参与是次IPO的银行在Facebook上市40天后再发布看法,令迄今公布的有关Facebook的研究报告都局限在没参与其IPO的几家分析机构.
Facebook的IPO主承销商--摩根士丹利的分析师Scott Devitt将Facebook评级定为"增持",目标股价为38美元.
Devitt周三表示,Facebook拥有独特的优势,能够利用其巨大和非常活跃的用户基础从移动互联网业务中赚钱.Devitt曾在IPO前几天告诉摩根士丹利主要客户,他下调了Facebook的营收预估.
但巴克莱分析师则表示,对於Facebook从不断增长的移动业务中获取重大营收的能力表示担心.
巴克莱分析师给予的目标股价为35美元,RBC的目标股价为40美元.
Facebook股价仍低於38美元的招股价,一度曾低见25.52美元,最近几天才反弹到31-33美元区间.
Facebook的IPO曾被看作是有史以来最被期待的发行案之一,却因为Nasdaq交易所的一系列技术故障而蒙灰,这些故障导致许多投资者的下单指令被延迟.
一些观察人士称,Facebook在IPO前夕决定将发行规模扩大25%,加上外界对该公司营收减速的担忧,亦给股价带来压力.(完)
--编译 艾茂林/杜明霞/吴云凌; 审校 高琦
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