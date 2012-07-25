行业前景趋弱 中国铁矿石交易商亏本出售库存

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海/北京7月25日电---铁矿石价格的大幅下跌,已使中国小型钢铁贸易商的压力接近极限,他们不得亏本抛售存货,因其对於市场很快回暖已不再抱什麽希望.
贸易商表示,大型贸易公司拥有支撑更长时间的财力,按以往经验看,他们通常能够坚持到价格反弹.但即便是中钢和五矿等大型国有公司,也在少量亏本出售库存.
"他们正力争出货换现,以遏制进一步亏损并降低风险,但他们几乎不可能出脱全部库存,"一位北京的贸易商表示.
若大型贸易商开始效仿,那麽中国港口囤积的上亿吨铁矿石一部分将涌入市场.
这将挫伤全球大型矿商的营收,包括必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)和力拓(RIO.AX)(RIO.L),他们要依靠中国钢厂来消化生产出来的越来越多的铁矿石原料.
小贸易商亏本抛售的行为影响很大,因中国铁矿石市场零散,成千上万的小型交易商在定价方面起到关键作用.
他们对现货市场人气的反映比大型国有公司更为精准,因後者拥有更多的多元化业务,并且一般都签署长期合约.
过去两周铁矿石价格已经跌到每吨123.60美元的八个月低位.
"问题在於小贸易商的铁矿石购价是每吨135美元左右,所以价格跌了两周之後,他们不得不抛售,"未来资产证券的大宗商品分析师Henry Liu说.
上述北京交易商表示,一些贸易商本周以每吨122美元的价格,卖出最常见的澳洲Pilbara铁精矿,卖价比进口价低了逾9%.(完)
--编译 丁琦/艾茂林;审校 田建华
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)