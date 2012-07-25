行业前景趋弱 中国铁矿石交易商亏本出售库存

路透上海/北京7月25日电---铁矿石价格的大幅下跌,已使中国小型钢铁贸易商的压力接近极限,他们不得亏本抛售存货,因其对於市场很快回暖已不再抱什麽希望.

贸易商表示,大型贸易公司拥有支撑更长时间的财力,按以往经验看,他们通常能够坚持到价格反弹.但即便是中钢和五矿等大型国有公司,也在少量亏本出售库存.

"他们正力争出货换现,以遏制进一步亏损并降低风险,但他们几乎不可能出脱全部库存,"一位北京的贸易商表示.

若大型贸易商开始效仿,那麽中国港口囤积的上亿吨铁矿石一部分将涌入市场.

这将挫伤全球大型矿商的营收,包括必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)和力拓(RIO.AX)(RIO.L),他们要依靠中国钢厂来消化生产出来的越来越多的铁矿石原料.

小贸易商亏本抛售的行为影响很大,因中国铁矿石市场零散,成千上万的小型交易商在定价方面起到关键作用.

他们对现货市场人气的反映比大型国有公司更为精准,因後者拥有更多的多元化业务,并且一般都签署长期合约.

过去两周铁矿石价格已经跌到每吨123.60美元的八个月低位.

"问题在於小贸易商的铁矿石购价是每吨135美元左右,所以价格跌了两周之後,他们不得不抛售,"未来资产证券的大宗商品分析师Henry Liu说.

上述北京交易商表示,一些贸易商本周以每吨122美元的价格,卖出最常见的澳洲Pilbara铁精矿,卖价比进口价低了逾9%.(完)

--编译 丁琦/艾茂林;审校 田建华

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