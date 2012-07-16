一周经济焦点：全球关注伯南克货币政策报告

* 美联储主席对於推出QE3的门槛仍将很高

* 好坏不一的经济数据是买进更多债券的障碍

* 欧元动荡令联储感到忧心,西班牙银行业救助行动吸引外界关注

撰稿 全球经济记者魏伦 编译 徐文焰/侯向明/兰秀娟

路透伦敦7月15日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克本周将发出一些新的暗示,或许可以帮助解决全球经济面临的最棘手难题之一:什麽样的情况才会促使美联储进一步放宽货币政策?

伯南克将於周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.

不过若伯南克能发出比上周出炉的联储6月19-20日会议记录更明确的暗示,那麽投资者将是幸运的.该央行仍保留在经济状况明显恶化时出台第三轮量化宽松(QE3)的选项,但似乎为实施这种激进举措设定了很高的门槛.

"目前的经济数据喜忧参半,因此我认为伯南克不会马上就QE给出明确承诺."在伊利诺州Winnetka经营着一家全球经济咨询公司的David Hale指出.

Hale认为,第二季经济增长环比年率可能已降至1.5%;但他也指出,近几周的初请失业金人数减少,而且汽车销售与耐久财(耐用品)订单反弹.他说,一些预测机构认为当前一季的经济增长环比年率将加速至2.5或3.0%.

"所以经济形势远未明朗."Hale指出,"我认为他(伯南克)所能做的就是保留所有的选项,静观经济到9月时将有何表现."

本周美国将出炉的一系列经济数据不太可能会影响到美联储行动.

纽约和费城联储7月行业调查料显示温和改善;6月零售销售料较前月小升了0.1%;6月整体通胀年率可能小幅下滑至1.6%,但经济分析师认为并没有可以推动美联储采取行动的通缩风险.

如果经济蹒跚不前或市场信心崩溃,那麽美联储的第一反应可能会是暗示利率将在更长的时间内维持在异常低位.目前预计至少到2014年底,利率都将维持在接近零的水准.

摩根士丹利首席美国经济分析师Vince Reinhart认为,美联储上月利用卖出短期债的收益来额外购买2,670亿美元较长期公债的决定(即扭转操作),实际上是令美联储资产负债表在今年剩余时间进入自动驾驶模式.

"我们认为,美联储官员的第一个手段将是调整他们对於利率的措辞.从他们的角度来看,令人稍感失望的情况最多也只需要一个温和的政策回应,"Reinhart在一份致客户的报告中说.他本人之前曾是一名美联储高级工作人员.

**欧元区危机**

难以预料而又至关重要的风险是欧元区危机.圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周在伦敦讲话中,罗列了数个妨碍美国经济成长的国内因素.

"但更令人担心的还是欧洲形势.危机正导致经济衰退,并进一步拖累美国和亚洲的经济成长.金融业问题可能会周期性的膨胀成为一次更为普遍的金融危机,"布拉德称.

尽管美国穆迪投资服务公司把意大利信用评级下调了两个级距,但意大利周五仍成功完成了公债标售.周四欧元区将迎来又一场考验,到时西班牙将进债市融资.

得益於对西班牙银行业高达1,000亿欧元(1,220亿美元)且无需增添该国债务负担的抒困协议,10年期西班牙公债收益率(殖利率)已从7%这一市场普遍视为不可维系的水准回落.

欧元区财长周五将聚首以充实援助西班牙的协议,上周西班牙政府公布了一项进一步增税减支650亿欧元的计划.

若财长们确认当西班牙违约时,欧元区援救基金将不会先于其他债权人获偿,将舒缓债券投资者的紧张情绪.希腊债券官方债权人获偿,而民间债权人承担损失的例子,曾促使民间债权人加速逃离其它高负债国的债券,例如意大利和西班牙.

但关於援助西班牙的计划可能仍有许多问题悬而未决,而且不光是因为援助计划与监管欧元区17家大型银行的计划有联系,这项政治及技术层面上的监管计划将要花上好几个月的时间来准备.

瑞银的利率策略师Gianluca Ziglio称,援救银行业是一项正面因素,因为西班牙仰赖国内买家来对其债务进行再融资.

他说,"如果支撑银行业,西班牙将能赢得时间.但在我看来,这也仅仅是缓兵之计.很难预计西班牙将如何最终避免全面求援."

伯南克完全明白,如果西班牙情势恶化,将触发一场金融海啸,会重创离欧洲甚远的经济体.(完)

--编译 徐文焰/侯向明/兰秀娟;审校 程琳

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