一周经济焦点：观望欧洲能否采取大胆行动

* 奥巴马敦促欧盟领导人采取大胆行动

* 华盛顿担心欧洲的行动太少太迟

* 希腊下周举行大选,G20会议随後召开

路透华盛顿6月10日电---经济学家以前很少花费这麽多的时间来关注关注政治人物的演讲及其身体语言,试图从中了解全球市场及经济走向的线索.最近,政治已经盖过经济,成为决定全球经济成长的关键因素.

西班牙请求欧盟(EU)提供援助的细节,以及下周日的希腊选举结果,将是本周市场关注的焦点.

但更为关键的问题是:欧洲领导人是否有决心和足够的勇气采取行动,让金融市场相信其一定会消除欧洲货币联盟中的缺陷.

华盛顿表示,这需要制订一个清晰的路线图,加深欧洲的金融与财政一体化.同时人们明显感觉时间正在一分一秒地流逝.

"风险与日俱增,我们正站在十字路口,"国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在周五的演讲中表示.她在演讲中呼吁采取紧急行动.

许多决策者益发担心,德国尚未准备好带领欧洲迈向更紧密的联盟.欧洲要实现更紧密的联盟,需要成员国共同承担更多金融风险、分担债务成本,并放弃部分主权.

德国总理梅克尔上周表示德国已经做好了行动准备,她称:"我们对欧洲有更多要求.我们需要的不只是货币联盟,还有所谓的财政联盟.而且最重要的是,我们需要一个政治联盟."

但美国总统奥巴马却不想冒险.他在11月大选能否成功连任,要看欧洲最终是自救成功,还是拖累全球经济重回衰退.他周五利用白宫的记者会再度向欧洲领袖施压.

"他们愈快采取行动、行动愈果决、愈具体,市场就会愈快重拾信心."奥巴马表示.

经济所遭受的损失已展现出来.上周美国公布4月出口下滑,为五个月来首见,投资银行开始调降对全球和美国经济的预测.

"这是政治上的不确定性.欧洲最糟的情况还没出现,光是这方面的担忧就足以损害经济成长,"巴克莱资本经济分析师暨市场策略师Michael Gapen表示.

他警告全球经济成长的风险正在升高,摩根士丹利和意大利裕信银行(UniCredit)也同样发出警告.巴克莱将美国第三季和第四季经济成长环比年率预估从3%分别调降至2%和2.5%.

"企业不愿投资,股市财富缩水也正在减弱正面因素对消费者的影响,"Gapen表示.

中国上周意外降息以对抗经济放缓.欧洲为中国最大的贸易夥伴,其需求疲弱正严重冲击中国经济.

中国在本周初公布了包括5月出口和工业生产在内的最新经济数据.

**奥巴马政府加班加点**

不过,未来很大程度上仍要取决於欧洲.

下周20国集团(G20)会议即将在墨西哥洛斯卡沃斯(Los Cabos)召开,奥巴马政府正在加班加点地工作,敦促欧洲领导人采取行动,摆脱这种举措浅尝辄止而後市场重陷动汤的恶性循环.

悲观情绪正在华盛顿弥漫.

"挫折感由两个原因引发.首先是欧洲的行动速度不够快,其次解决方案的范围也不够."布鲁金斯学会高级研究员Domenico Lombardi表示,他亦曾在国际货币基金会(IMF)就任官员.

"眼下他们正在头痛医头,却没有拿出根治问题的办法."他说.

西班牙周六决定为重组本国银行业向欧盟请求1,000亿欧元(1,250亿美元)的纾困资金,规模超过IMF建议最低金额的两倍,此举将驱散市场当前的忧虑.

但下周日希腊重新举行大选,6月1日的最新民调显示,反对纾困的希腊左翼激进联盟党的支持率领先.摩根士丹利全球分析主管方艾硕(Joachim Fels)认为,西班牙的所有行动或许只是在风暴来临前夕争取到些许平静.

他向客户表示,西班牙的资本重整"很难算作一个过载保护器,此举增加了西班牙政府的或有负债."

也就是说,一旦某个主权国家已深陷债务泥潭,借钱给该国政府以整固其银行业只会使得该国的债务状况恶化.若新一轮市场动荡来袭,尤其是如果希腊大选後该国恐将离开欧元区的忧虑重燃,西班牙的融资问题或许仍将恶化,意大利甚至法国可能也会如此.

届时美联储和欧洲央行等主要央行可能采取行动.美联储和欧洲央行上周均表示,他们正在准备应付可能的意外情况.

"这永远都与政策相关,"摩根士丹利美国分析师Vincent Reinhart指出.(完)

--编译 张涛/戴素萍/洪曦/肖群英;审校 郑茵/张荻

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