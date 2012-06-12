香港《文汇报》：助西班牙稳人心 欧债危机路漫长

（6月12日社评）

受欧盟决定向西班牙提供最多1,000亿欧元援助的消息刺激,亚太地区主要股市昨日普涨.欧盟承诺救西班牙,令市场对西班牙银行业危机及欧债问题的忧虑暂得纾缓,有助稳定市场信心.此次的救援并无要求额外紧缩,显示欧盟援助策略有所调整,更注重适当宽松与紧缩的平衡,以援助刺激经济及较为宽松的减债措施,双管齐下协助西班牙走出危机.欧债问题是一场结构性危机,过程漫长,股市受其影响难免反覆,市场需有充分心理准备.

在希腊危机前途不明的情况下,西班牙银行业危机能否得到有效控制,将在很大程度上影响到欧债危机解决的进程及欧元区的前景,乃至全球的经济稳定.如今西班牙获救,延缓危机爆发,避免对欧洲的政治、经济造成强烈的冲击,全球经济也免受拖累而恶化,各国暂时松一口气,对救援给予正面评价.中国财政部副部长朱光耀也表示,中方欢迎欧元区对西班牙银行业的及时救助.认为此举是有利的行动,能够在短期风险控制方面发挥极大的作用.

欧盟此次的援西与以往对待爱尔兰、葡萄牙、希腊有明显不同,援助条件“非常优厚”,无须额外紧缩.这反映欧盟意识到要解决债务危机,独沽一味要求受助国财政紧缩不但难以摆脱困局,相反还会引发政治危机,增加受助国人民的抗拒情绪,结果危机愈演愈烈.

当前西班牙宏观经济和财政状况恶化的趋势短时间难以扭转,欧洲债务危机和一些金融业危机互相交织,危机反覆发作,甚至进一步恶化是意料中事.此次欧盟援助西班牙,金融市场暂时稳定,但是解决欧债危机、全球经济复苏将是一个漫长过程,港股和环球金融市场的走势仍有待观察,受到冲击的风险仍高,投资者更需做好风险管理.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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