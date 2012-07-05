韩国提议恢复用於科研的捕鲸行为

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透巴拿马城7月5日电---韩国周三建议恢复用於科学研究的捕鲸行为，此举激怒了其他亚洲国家和呼吁全球禁止捕杀鲸鱼的生态环保人士。
澳大利亚总理吉拉德表示，她会抗议该提议。韩国在国际捕鲸委员会(IWC)于巴拿马城举行的一场会议上提出了该提议。
批评人士称，在国内水域从事捕鲸是效仿日本的科研捕鲸。IWC在1986年实行商业捕鲸禁令。
日本称该国有权监控鲸鱼对其渔业的影响。韩国称捕鲸是一项长期的文化传统。
一名韩国政府官员在首尔表示，韩国遵守国际规则，评估该提议将取决於IWC。
韩国食品农林渔业部的一名官员称：“我们已向IWC科学委员会提交了一份要求恢复在国内水域用於科研的捕鲸提案，将等待委员会的评估。”
“如果委员会表示，科研合法性评估中理由不足，我们将做进一步准备。”
韩国称，该国渔民抱怨鲸鱼数量的不断增多正消耗鱼类资源，而世界野生动物基金会称这一说法没有科学依据。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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