无论谁入主白宫 美元走势料难改变

图为美国总统奥巴马。美国总统大选可能点燃选民热情，但历史经验表明，无论谁入主白宫，都不大可能改变美元走势。 REUTERS/Larry Downing

路透纽约6月29日电---罗姆尼还是奥巴马?共和党还是民主党?美国总统大选可能点燃选民热情,但历史经验表明,无论谁入主白宫,都不大可能改变美元走势.

过去40年里,美元的表现与哪个政党赢得美国总统大选没有什麽关联性,反倒与全球和国内经济状况联系更紧密.

大选後美元的走势,将取决於欧债危机、企业获利以及美国联邦储备委员会(美联储,FED)政策等一系列因素.由於年底美国将有一连串与预算相关的议题要讨论,国会选举将扮演重要角色.

同时,虽然美元在欧债危机期间已经走强,但并不能断言美元就能从长达十年的下滑趋势中全面复苏.近期数据显示美国经济面临强大阻力.

"美元因欧元区问题而获益,但美国自己的情况其实好不了太多,"加州Merk Hard货币基金的资产组合经理Axel Merk说."我对两位候选人的信心都不大."该基金管理着6.5亿美元资产.

自民主党总统奥巴马2009年1月当政以来,美元指数.DXY累计下跌5.4%.

那麽美元在过去历届总统执政期间的表现如何呢?

共和党的尼克松(尼克森,Richard Nixon)执政期间终结金本位制,以及自第二次世界大战以来所实行的固定汇率.从废除这两项制度的时间点1971年算起到尼克松辞任的1974年,美元累计下跌13.78%.

但在1971、1972和1973年美国国内生产总值(GDP)分别为增长3.4%、5.3%和5.8%,1974年为萎缩0.6%.

共和党人福特当政期间美元温和反弹,然後在1970年代末期民主党人卡特的四年任期里又累计下挫13%.共和党人布什(布希)执政期间则抹掉了里根(雷根,Ronald Reagan)任职期间美元录得的大部分温和涨幅.

民主党克林顿担任总统的八年时间里,美元上涨20%.这一涨幅随後完全被共和党的小布什执政八年间美元挫跌23%所抹煞.这一跌幅创1971年实行浮动汇率制以来任何总统在位期间的最大跌幅.

小布什担任总统的大部分时间里美元处於跌势,当时的美国经济为温和至强劲增长.2007年的GDP增速低至1%,但在2000年和2004年则分别高达4.1%和3.5%.

小布什任职的最後一年2008年,美国GDP萎缩0.3%,因为大萧条以来最严重的衰退在当年後半段袭击美国.

如果从八年总统任期的前後两届对比来看,美元的表现就更富戏剧性了.

里根就任总统的头四年里,美元指数上涨将近67%,但在他第二个任期内下滑37%,总体涨幅仅剩5.3%.

在克林顿时代,美元汇率在他的第一个任期内微幅下跌,在第二任内则劲扬逾20%.

小布什任期内美元的多数下跌是在他的第一个任期内,随後四年则略微上涨.

以这种模式来看,奥巴马任内美元的表现大致符合平均,不论11月谁当选,对美元有利和不利的机率都差不多.

"现在对美国大选和美元得出最後结论还为时过早,因为参众两院的党派构成以及他们与白宫的关系和大选赢家是谁同等重要,"Standard Life Investments的汇市投资主管Ken Dickson说.该公司掌管的资产规模达2,566亿美元.

"最好的结果莫过於达成真正的共识,准备在一定时间范围里解决赤字问题,从而避免仍然脆弱的经济复苏再度遭受重创."Dickson说.

Bank of the West资本市场部门副总裁暨高级外汇顾问Chris Fernandes表示,总统选举造成的美元汇率波动,可能要归咎於国会的僵持局面,"因为双方在11月之前都寸步不让".

"不过,鉴於过去几年来华府的僵局是如此根深蒂固,因此这种情况早已经被外汇市场所消化."他补充说.

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--编译 艾茂林/兰秀娟/郑茵;审校 沈以文

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