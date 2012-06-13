世行称发展中国家将面临经济长期波动及增长放缓

路透华盛顿6月12日电---世界银行周二表示,随着对欧债危机恶化的紧张情绪升温,发展中国家应做好准备应对金融市场长期动荡以及经济成长疲弱.

世行警告欧洲形势可能恶化,它在一份报告中称,发展中国家应准备迎接艰难时期,减少短期债务,削减预算赤字,并转向更加中性的货币政策立场,这样才能在必要时迅速放宽政策.

"中期来看,全球资本市场和投资者信心可能依然不稳--给经济政策制定造成困难,"世界银行发展展望部主管Hans Timmer表示.

他说,发展中国家的决策者应"从灭火转向增强经济增长潜力",侧重於改革和基础设施投资,而非对全球经济的日常情况变化做出反应.

世行的全球经济前景报告预测,发展中国家2012年经济增长率可能从去年的6.1%放缓至5.3%.世行预期2013年经济成长将加速至5.9%,而2014年至成长6%.

该预测与1月的预估变动不大.

世界银行指出,全球经济今年可能扩张2.5%,明年加速至成长3%,而2014年则增长3.3%.和1月的预测一致.全球经济去年成长2.7%.

Timmer警告称,仍有可能发生严重的金融危机,不过较为可能的是"勉强应付过去的情况".

金融市场已紧张不安,由於担心希腊周日选举可能开启该国离开欧元区的大门,投资人涌入较安全的德国和美国公债.

欧盟上周六同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)贷款,用以支撑该国摇摇欲坠的银行业;在此同时,塞浦路斯周一强烈暗示该国也可能需要国际援助.

Timmer表示解决欧洲的问题是一项长期挑战.

"没有什麽万灵法宝.问题不可能在一个周末就化解.欧洲和其他高收入国家要恢复成长潜能,还需进行结构性的改变,"他说.

世界银行的更新预测称,今年欧元区经济料萎缩0.3%,到2013年才料恢复成长0.7%,而2014年预计成长1.4%.欧元区经济去年成长1.6%.

世行表示,尽管全球金融环境愈发紧张,但约有60%的发展中国家经济运行水平处於或高於潜能.在发展中国家当中,中东欧、中东和北非受创最重.

世行预计,今年中国经济增长率将从2011年的9.2%放缓至8.2%,到2013年回升到8.6%.

"依我们看来,经济放缓让中国走上更可持续发展的道路,"Timmer说."中国是可以称之为已触及产能限制的国家之一,"他补充道.

中东欧方面,世行认为,欧洲银行业者母公司在此削减资产,料拖累该地区经济增速今年降至3.3%,远不及去年的5.6%.明年料开始温和复苏,经济提速至4.1%.

世行预计拉美和加勒比地区今年经济成长或从去年的4.3%放缓至3.5%,到2013和2014年分别回升到4.1%和4.0%.今年巴西经济则可能增长2.9%,低於潜能水平,明年将加快到4.2%.

中东北非方面,世行预计经济今年温和增长0.6%,主要受西方制裁伊朗,以及叙利亚和也门经济活动下降的影响.(完)

--编译 李爽/张若琪/艾茂林;审校 张荻/王兴亚

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