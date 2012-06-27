世行称欧盟东部国家增长将大幅放缓

路透布拉格6月27日电---世界银行周三表示,欧元区债务危机和全球经济放缓的冲击,将使发展中的欧盟东部国家增长率腰斩,但该地区经济会在2013年再次加速.

世界银行预期波兰料在2013年增长2.9%,增长率将在欧盟10个前共产国家和等待加入成员国的克罗埃西亚之中居前.

波罗地海国家拉脱维亚和立陶宛位居其後,预计将个别增长2.3%.两国正从2008年以来使其经济产出减少逾20%的大幅衰退中复苏.

世界银行在报告中称,该地区多数其他国家料呈现增长或停滞,但匈牙利、斯洛文尼亚和克罗埃西亚则料萎缩0.4-1.2%.

该行指出,西欧景气放缓情况较预期严重,而2011年底和今年初的政策干预效果短暂,未能安抚金融市场,且消费者和投资人信心疲弱.

"在这动荡的环境中,欧盟11国的经济增长率料从2011年水准回落,在2012年来到1.5%,欧盟11国所有国家增长率均较一年前放缓,且有三国会陷入衰退,"世行在例行经济报告中称.

世行呼吁各国央行维持宽松的经济政策,也呼吁当局致力於提振金融市场信心.

该行亦警告已从事财政整顿的政府,要确保他们的努力不会抑制了经济复苏.(完)

--编译 王冠中; 审校 高琦

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