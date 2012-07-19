世界银行新行长警告称各地区均将受欧洲危机影响

图为2012年7月2日拍摄到的世界银行行长金墉。 REUTERS/Jason Reed

路透华盛顿7月18日电---世界银行行长金墉周三警告,全球多数地区都将受到欧债危机的伤害,并称极其重要的是要保护发展中国家过去10年的强劲经济进展.

这是金墉7月1日接掌世行後首次公开演讲,他表示,即使欧元区危机受控,全球多数地区的经济成长仍可能受到削减,最多达1.5%.

他指出,欧洲的重大危机可能使发展中国家的国内生产总值(GDP)减少4%甚至更多,足以引发严重的全球衰退.

"这类事件威胁到近期的许多抗贫成就."他指出过去10年近30个发展中国家每年经济都有6%甚至更高的增长.

在概述全球抗贫机构的挑战时,金墉称其当务之急就是保护发展所取得的进展,使免遭受欧元区危机等经济风险.

目前全球最贫困的国家似乎由於对全球金融市场曝险有限,而免受欧元区危机影响.

但金墉表示,并不是每个人都能幸免,他呼吁欧洲决策者采取必要措施恢复稳定.

他并称,世界银行的挑战还包括帮助发展中国家因应日益严重的不均衡.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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