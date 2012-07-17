WTO裁定美国在针对中国银联卡涉嫌垄断诉讼中获胜

* 裁决称中国政策歧视外资银行卡

* 专家小组称中国银联有垄断行为,违反了WTO规定

* 美国对这一胜利欢欣雀跃,但表示在一些小方面仍有遗憾

* 中国可就该裁决上诉

路透日内瓦/华盛顿7月16日电---美国周一在与中国之间的贸易纷争方面取得了一项重大胜利,世界贸易组织(WTO)裁决认为,中国政策歧视了美国的银行卡发卡商,而偏袒国内享有非法垄断地位的国有企业.

WTO争端解决专家小组在裁决中称,中国政府要求所有在国内发行的人民币支付卡均须与银联合作,而且要求每家商户和每处自动柜员机(ATM)都必须接受银联卡,这些都违反了WTO的规定.

由於银联享有垄断优势,诸如Visa(V.N)、万事达卡(MA.N)和美国运通(AXP.N)等外资企业的业务只能局限在外币交易方面.

中国仍可就该裁决提出上诉.除非能够推翻该裁决,否则中国将必须改变规定,给予外资企业与中资企业同等的市场准入机会,这实际上将打破银联的垄断.

白宫发言人Jay Carney将裁决称之为一项"胜利",显示出"我们粉碎中国扭曲全球贸易规则企图的决心".

不过,WTO的裁决并非完全遂从华府的意志.争端解决专家小组虽然认定银联对在中国发行和使用的人民币支付卡有垄断行为,但驳回了美方有关银联是所有以人民币计价交易"跨境垄断供应商"的指控.

对於裁决结果以及驳回美国关於中国垄断电子支付服务跨境供应指控的做法,中国商务部表示欢迎.

美国贸易代表署总参事Tim Reif称,有一些小遗憾,但是每一宗贸易纠纷中总有一些地方"不能完全如意".

Reif称,裁决将为美国创造约6,000个岗位,为这个潜在规模1万亿美元的市场服务.

不过,WTO的裁决生效缓慢,不能保证中国市场能有迅速改变.

即使中国放弃上诉,也需要一段"合理"的时期调整国内法律以符合WTO规则.需要依靠美国来确保中国是在这麽做,这一过程可能耗时数年,如果双方在所需的改革效果上产生分歧,还可能导致进一步的诉讼.

银联卡的使用范围已经超过110个国家,声称将成为以交易额计第三大支付卡.(完)

--编译 徐文焰/吴云凌;审校 程琳/孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。