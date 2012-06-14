小米称今年手机销售500万台无悬念

路透上海6月14日电---成立仅一年多的中国小米公司正在国内手机市场上刮起一阵"旋风".公司周三晚间宣布,截止6月12日,小米手机今年来的销量已突破300万台,全年500万台已无悬念.

小米公司去年10月才开始销售其第一款手机,其销售模式为网络直销及向中国联通(0762.HK)(CHU.N)提供定制版手机.若按小米手机每台1,999元人民币价格计算,小米手机第一个完整的财政年度将实现100亿元以上的营收.

小米手机的售价在国内智能手机领域处於中低端位置,不过公司一直强调贯彻高配置,微利润的策略.去年国内智能手机出货量在1亿部左右,销售规模约200-250亿美元,其中苹果(AAPL.O),三星(005930.KS),诺基亚NOK1V.HE等国际品牌仍是主要的领跑者.

近日有消息人士透露,小米公司新一轮融资已接近完成,目前公司的估值已升至40亿美元.这意味着小米手机估值已是老牌手机厂商诺基亚市值的四成,并即将追上黑莓手机生产商Research in MotionRIMM.O的市值(54亿美元).

--发稿 林琦 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。