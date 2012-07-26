小米公司称上半年销售额达60.5亿元

今年中国就业总量压力仍然巨大 结构性矛盾更加突出--人社部
路透北京3月1日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年的就业形势仍然复杂，就业任务仍然繁重，有两个突出的特点，一是总量压力仍然巨大，二是结构性矛盾也更加突出。
路透上海7月26日电---中国新崛起的智能手机公司--小米公司周四宣布,其上半年销售额已达60.5亿元人民币(约10亿美元).
去年10月才开始销售其第一款手机的小米公司,上半年销售数量已超过300万台.在6月完成的融资中,小米公司的估值达到40亿美元,已超过黑莓手机生产商Research in MotionRIMM.O(目前为37亿美元).
小米公司已有三轮融资.创立时获得启明创投和IDG创投等的风险投资4,100万美元,去年底获得新加坡淡马锡和高通(QCOM.O)等机构共计9,000万美元的B轮投资;6月获得2.16亿美元融资,但该轮投资人细节未公布.
该公司高层此前曾预计,今年销售超过500万台无悬念.这意味着公司全年销售收入有望达100亿元左右.
小米销售模式比较特别,即网络直销及向中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)提供定制版手机,不在手机专卖店等零售渠道上铺货.
国内媒体此前报导称,在中国手机市场上,三星(005930.KS)依然占据第一的位置,而华为和联想(0992.HK)等国内品牌进步神速,华为手机已排名第二,而诺基亚NOK1V.HE、黑莓等老牌手机厂商疲态尽显.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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