小米公司称上半年销售额达60.5亿元

路透上海7月26日电---中国新崛起的智能手机公司--小米公司周四宣布,其上半年销售额已达60.5亿元人民币(约10亿美元).

去年10月才开始销售其第一款手机的小米公司,上半年销售数量已超过300万台.在6月完成的融资中,小米公司的估值达到40亿美元,已超过黑莓手机生产商Research in MotionRIMM.O(目前为37亿美元).

小米公司已有三轮融资.创立时获得启明创投和IDG创投等的风险投资4,100万美元,去年底获得新加坡淡马锡和高通(QCOM.O)等机构共计9,000万美元的B轮投资;6月获得2.16亿美元融资,但该轮投资人细节未公布.

该公司高层此前曾预计,今年销售超过500万台无悬念.这意味着公司全年销售收入有望达100亿元左右.

小米销售模式比较特别,即网络直销及向中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)提供定制版手机,不在手机专卖店等零售渠道上铺货.

国内媒体此前报导称,在中国手机市场上,三星(005930.KS)依然占据第一的位置,而华为和联想(0992.HK)等国内品牌进步神速,华为手机已排名第二,而诺基亚NOK1V.HE、黑莓等老牌手机厂商疲态尽显.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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