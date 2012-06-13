《信报》：制度成本日增坚持联汇非上策

（6月13日社评）

金管局前总裁任志刚昨天发表题为“香港货币体制的未来”一文,改变过往坚定不移支持联汇的立场,指出固定汇率本身并非终点,并提出优化香港货币制度的方法,包括与一篮子货币挂钩,甚至以自由浮动作为制度选择,言论相当出人意表.

把港元与美元挂钩,固定港元汇价,香港丧失了货币政策的自主性,不能以货币调节工具对宏观经济进行调控,因而对经济体内部的高通胀和失业束手无策.换言之,汇率制度的选择,在“三元悖论”下,中国银行只能在改变汇率、改变利率和资本自由流动三者中选用两项.放弃货币政策自主性,是香港过去30年发展过程中最大一项制约条件.

目前,香港经济与中国和亚洲的联系,已超出跟美国的互动比例,而且美元在2008年金融危机後,在国际货币体系中的“主导性”亦已不断弱化,在这种变化和发展趋势下,确实有检讨汇率制度是否有重新作选择的需要.优化香港货币制度,的确可以增加调整香港宏观经济的政策弹性和自主性,减少外围环境的负面冲击,以“成本效益”法则作探讨政策的理性基础,显然可以超越猜疑动机的窠臼,而具有现实的公益意义.

香港丧失货币政策自由性,无法通过调整利率来促进物价稳定和就业的政策目标,及时纠正经济内部失衡,使香港积聚的社会内部矛盾愈来愈大,贫富愈来愈悬殊,甚至令中产阶层萎缩.可以说,随着香港内外环境的嬗变,港元与美元挂钩的联汇运行的制度成本,已超过优先追求货币汇价稳定和外部平衡所带来的益处.时代演进至今,拒绝检讨制度运行近30的成本效益,也无视制度采用的内外条件变化,坚持联汇制度不变,并非明智决策.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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