《信报》：阻遏经济失速人行加大“放水”力度

（6月12日社评）

人民银行昨天发表5月金融统计数据报告,显示当月新增人民币贷款显着回升,虽然升幅亦高於预期,不过,基於4、5月多项宏观经济数据反映,生产性投资拉动增长的动力荏弱、经济下行压力加剧,故5月货币倾向宽松之势,预料在二季度後依然持续,继续“放水”是清晰的政策路径.

对企业来说,目前信贷需求不振,更多与总需求萎缩削弱投资意欲相关,资金的使用价格反而并非决定性因素.从多项经济数据推断,中国经济在二季度是否已“触底”,实在未许乐观.可以预料,货币微调和预调的力度,仍有进一步加大需要,以回避经济失速风险.

据最新制造业采购经理指数反映,生产扩张乏力,再印证用电量变化,今年发电量增速持续下跌,几近停滞不前.基於用电量与经济增长的强相关性,加上当前工业生产增速缓慢,连社会消费品零售总额,5月增速亦降至13.8%,为2006年8月以来低点.可以看到,经济下行压力迄今并未显着纾缓.

5月份新增贷款结构较4月有所改善,中长期贷款增长优於预期,显示投资需求稍为好转,原因显然与政策转变有关.5月中,央行调降存款准备金率,中国亦加大财政刺激经济力度,发改委以罕见速度审批投资项目,对增加信贷需求无疑起一定作用.

目前,中国宏观调控以稳定增长为主调,政策目标十分清晰.以货币和财政刺激的政策组合,双管齐下,避免经济下滑失速.5月金融统计报告,清楚看到货币政策开始加快了放松步伐.

照发展情况看,货币政策不仅有下调存准金率的空间,利率也有再下降余地.通过财政刺激,加快投资项目审批、减税和补贴等手段,并加速开放民间投资门槛,以稳定增长速度,在“十八大”举行前,显然是政府首要的政策任务.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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