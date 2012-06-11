《信报》：千亿注入西班牙 欧盟买救债时间

（6月11日社评）

西班牙决定向欧盟申请援助,重组国内银行业,令欧债危机可望暂获喘息机会,并纾缓该国银行体系不稳危险.但由於西班牙经济萎缩之势尚未停步、地产物业市场调整未结束、私营部门债务情况续有恶化可能,因而银行即使获得援助,但发展前景仍风雨满途.

可以说,西班牙银行业坏账如山,仍是诱发债务危机的主要风险来源.目前欧盟同意接获西班牙申请後施以援手,买来一个纾解欧债危机的时间机会.但能否把握机会扭转乾坤,视乎欧洲经济能否及时走出衰退.

明显看到,西班牙确实陷入无法自救的境地.银行业危机极其严峻,不良贷款率8%.4月份该国银行业向欧洲央行的净借款急增至逾2,600,依靠欧洲央行的流动性支撑存活.因此,欧盟若不赶及在希腊月中举行国会重选前,把西班牙银行危机处理掉,一旦希腊选举结果让反对紧缩势力取得政权,欧洲局势滑向失控的危险性与两者迸发的破坏力,大有把欧洲推落深渊之虞.

再从欧债整体形势观察,去年12月起,欧元区国家信用全面降级,银行系统岌岌可危,欧洲央行毅然将基准利率下调至1%低水平,并施以两轮3年期长期再融资操作,向银行体系投入万亿流动性,到如今欧盟向西班牙银行间接注资,救援时间机会,但如何利用有限时间振兴欧洲经济,包括欧洲央行在什麽时候再降息,对形势的演变十分关键.

可以看到,欧洲央行释放两轮长期再融资操作、欧盟推动银行联盟打开发展缺口,到当下营救西班牙银行体系,显示欧盟现正以强化财政一体化,建构欧洲银行联盟作为纠正欧元系统“货币统一、财政不统一”的制度纰漏,并以此作为短期稳定市场信心的手段,避免欧元全面解体,使欧洲一体化的半世纪努力付诸东流,也为解决危机带来新市场希望.

西班牙将获得的1,000亿欧元救援,暂缓银行体系统不稳危机,但希腊国会重选在即和退出欧元区的变局风险,却仍然令布满欧洲的阴霾短期难以消除.欧盟集体决策机制令救援定案姗姗来迟的形成结构,也令买来的时间机会成本愈发昂贵.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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