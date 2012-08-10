雅虎或重新考虑出售阿里巴巴股份所得现金用途

路透旧金山8月9日电---雅虎(YHOO.O)宣布,新任执行长梅耶尔(Marissa Mayer)可能重新考虑减持阿里巴巴集团股份获得的数十亿美元现金的用途,让投资者颇为震惊.

雅虎股价盘後挫跌3.5%至15.45美元.该公司此前承诺将把这笔现金的大部分用於股东分红.

雅虎周四提交美国证券交易委员会(SEC)的文件称,梅耶尔已开始检视公司策略.梅耶尔於上月出任执行长.

文件称,此次检视"可能导致重新评估"雅虎先前宣布的计划,即把根据2012年5月与阿里巴巴股票回购协议得到的税後现金全部回馈股东.

根据这项协议,雅虎将把所持阿里巴巴股份的一半回售给後者,得到至少63亿美元现金和至多8亿美元新的阿里巴巴优先股.

"原本预计现金将返还,所以我想肯定会带来一些失望,"RBC Capital Markets分析师Andre Sequin称.

但他表示,股东也预计梅耶尔将重新投资国内业务,以振兴这家处境挣扎的网络公司.梅耶尔为前谷歌(GOOG.O)高管.

雅虎表示,作为梅耶尔评估的一部分,她将关注公司成长和并购策略,前任执行长出台的重组计划,以及雅虎的现金和资本配置策略.

分析师预计,现年37岁的梅耶尔将重点关注加强雅虎科技和线上产品,而非致力於在她到任之前公司侧重的媒体和内容合作夥伴.

Susquehanna Financial Group分析师Herman Leung称,雅虎从阿里巴巴获得的现金或被用作为新的并购活动融资.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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