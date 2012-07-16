雅虎意外聘请谷歌元老Mayer担任CEO

* 雅虎股价受这一任命提振上涨

* 雅虎是在财报发布前夕宣布此举

路透旧金山7月16日电---谷歌(GOOG.O)的Marissa Mayer将从周二起成为雅虎(YHOO.O)一年内任命的第三任首席执行官(CEO),这位最终人选的出炉让人大感意外.

Mayer取代原热门人选、代理首席执行官Ross Levinsohn,表明雅虎或将调整其在互联网技术和产品上的重点,而非充实在线内容.

雅虎股价在盘後上涨2%,至15.97美元.

"从雅虎角度而言,这份声明表示其选择了一位以产品为核心的CEO.就董事会而言,这是对追求以产品为核心这个策略的巨大承诺."风险投资人Marc Andreessen在科罗拉多州Aspen举行的财富行业会议上称.

他表示,科技公司是可以转型的,例如苹果(AAPL.O)在贾布斯回归前一度濒临破产边缘."Marissa接过了一份艰巨的工作."

Mayer将从周二起上任,这也是雅虎计划公布季度财报的日子.Mayer周一在Twitter上表示,她对即将接过新职位"感到难以置信的兴奋".

Mayer是谷歌最早批的员工之一,也是谷歌首位女性工程师.她曾领导了谷歌多项业务,包括其搜索引擎的设计.最近,Mayer负责谷歌的本地服务和位置服务.

**混乱的一年**

任命Mayer为CEO,让雅虎经历动荡的一年之後有了交代.前任首席执行长Scott Thompson在上任不到六个月後,因学历受到质疑而在5月辞职.

Thompson的前任Carol Bartz在位时也颇具争议,他没能重振雅虎,在去年9月被公司解雇.

外界曾广泛预期雅虎会选择Levinsohn,他代理CEO的几个月来都在试图推进一项策略,将通过合作关系充实雅虎的在线内容.

消息人士之前表示,他致力於搭建雅虎自己的视频项目,并敲定更多合作交易,追求提高广告价格.

一名消息人士周一谈到Levinsohn的策略时称,"我认为它缺乏创意."

另一名知情人士称,Mayer或将试图留住Levinsohn.她在矽谷(矽谷)以注重技术超过内容而闻名.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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