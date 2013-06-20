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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 20日 星期四 15:08 BJT

万豪酒店集团捐款500万元予姚基金

万豪国际集团周三宣布捐款500万元人民币予中国退役篮球明星姚明发起成立的慈善公益基金——姚基金，并盛赞基金会的运作透明度高。姚明周三出席新闻发布会，并在现场大秀投篮，为整场公益新闻会助兴募捐。姚明表示，公益基金取得成功的关键是其行动，而非个人名声。此次万豪集团与姚基金的合作协议为期三年。路透
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