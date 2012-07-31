《阳歌专栏》中海油收购Nexen注定失败？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中海油收购Nexen注定失败？**

中海油(0883.HK)(CEO.N)宣布收购加拿大NexenNXY.TO不到两周，我们就看到了争议浮现--有报导称存在内幕交易，以及中海油雇用游说团体。我确信，这些不过是小插曲，好戏还没登场，加拿大和美国将启动国家安全调查，最终否决该150亿美元的收购。

首先来看看围绕该交易的最新报导。外媒报导称，美国证券交易委员会指控一家位於香港的中国投资公司Well Advantage Ltd在并购宣布前4天买进Nexen股票，非法获利700万美元。另外一个报导称，中海油雇用了两个游说团体帮助促成该交易。

Nexen总部位於加拿大，在墨西哥湾拥有开采权，这意味着美国和加拿大都将对并购进行评估，任何一国都可能以国家安全或其他理由否决该收购。2005年，中海油试图收购美国优尼科，结果被美国以国家安全为由否决。收购宣布後，Nexen股价跳涨超过50%，并大体维持着涨幅。

这两则报导并未让我感到意外，可能反映了媒体很愿意在这宗收购上做文章。我不怀疑内幕交易指控的真实性，这在中国很普遍，这种规模的收购出现信息泄露很难避免。游说团体的报导也不意外，对於存在敏感问题的交易，任何国家的企业一般都会雇用此类顾问。

这两则报导暗示，美国和加拿大将密切关注该收购，我确信两国的政客很快将呼吁否决该收购，因担忧国家安全。大选年里，为了扩大知名度的美国政客已经呼吁对中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)进行调查，指控中兴违反美国制裁向伊朗销售电脑设备。此前还有美国参议员抨击美国奥运队服在中国生产。

该收购的规模很大，料吸引美国共和党和民主党两党政客的注意力。估计未来一两周美国政客将提出反对该收购，年底前该收购将流产。

一句话：目前针对中海油收购Nexen的新报导仅是插曲，好戏还没登场，美国和加拿大政客料发出反对声音，最终令该收购流产。

**中兴股价的冬天或将很长**

在电信设备制造商中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)不断遭遇挫折之际，我想应该观察这家公司的股价并判断现在是否为出手购买的好时机。该公司尽管近期出现了一系列负面新闻，但似乎仍有较大的长期潜力。

我迅速看了一遍该公司的股价，得出的结论是，尽管中兴股价在过去52周缩水近60%，但定价或许还是过高，明年不太可能在现有水平上大幅提升。

中兴接连不断地曝出坏消息，出於对其通讯设备或被用於间谍活动，以及产品获得中国政府的不公平补贴的担忧，该公司在欧美市场不断折戟。

让我们来迅速看看这则最新的坏消息。17位美国议员呼吁奥巴马政府调查中兴通讯，称该公司卖给伊朗监视设备及被禁的美国电脑设备。

此事发生在本月早些时候。此前，美国已就设备或为中国政府所用而对中兴和华为展开调查。欧盟委员会也对两公司进行调查，称他们以税收优惠、低息贷款和其他政策形式获得了中国政府的不公平补助，使他们获得了对爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯ALU.PA的不公平优势。

这似乎还不算最糟。一个名为Alliacense的知识产权联盟刚刚宣布，该组织已向美国国际贸易委员会提起上述，指控中兴和其他12家企业有专利侵权行为。

显然，现在断定这些针对中兴的行动会出现何种结果还为时尚早，但该公司或将不得不花费大量时间和资源为自己抗辩，并最终可能会在一两起案例中遭受惩罚性措施。

尽管如此，我个人还是认为，中兴的长期前景依然很好。中兴正尝试在其传统的电信设备领域之外多元化发展，进军智能手机和其他不太敏感的消费品领域。但在多元化发展的过程中，随着该公司以牺牲利润为代价来获取市场份额，其盈利出现大幅下滑。

尽管过去一年中兴股价大幅下挫，但其2012年的市盈率依然在约11倍。与爱立信15倍的市盈率相比，这个数字实际上不算高。但鉴於中兴的利润很可能在未来一年进一步下滑，其股价也可能会下挫，以保证其市盈率保持现有水平。

投资者似乎深谙其道，不断做空中兴股票。总的来说，从长远来看，如果它能继续增加在智能手机市场的份额，我还是很喜欢这家公司。但在未来12个月，随着利润被侵蚀且在海外市场遭遇挫折，中兴股价将遭遇顽强抵抗。

一句话：在未来12个月，随着中兴通讯利润受到侵蚀，且面临欧美市场的“围追堵截”，该公司股价不太可能上涨。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/张家伟

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。