《阳歌专栏》电子商务价格战拖累苏宁业绩

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**电子商务价格战拖累苏宁业绩**

如果谁认为下半年中国电子商务价格战可能因企业缺钱而开始缓解，那麽我要告诉他，最好别报太高期望。这是我从苏宁电器(002024.SZ)刚刚公布的半年报中得出的主要结论。苏宁看起来似乎要决心牺牲短期获利，激进地扩张其线上业务。

中国电子商务价格战始於一年半之前，其中一大问题是，大多数参与企业都拥有大量外部融资渠道，并都暗示将继续不计损失地抢夺市场份额。

就苏宁来说，该公司使用电器连锁店的获利补贴线上业务苏宁易购。该策略导致苏宁上半年净利润同比下滑近30%至17.44亿元，是近几年来降幅最大的一次。苏宁电器营收同比增长近7%，苏宁易购营收同比增长105%至52.8亿元。

获利大幅下滑并不特别令人意外，此前苏宁就曾警告上半年获利可能下滑20-30%。不过获利下滑幅度接近其预估最大降幅，显示苏宁准备继续激进地补贴苏宁易购，至少未来一年如此。

可能更为令人担忧的是，媒体报导显示，苏宁易购2012年销售目标仍维持在200亿元不变，这意味着下半年销售几乎要达到上半年的三倍才能完成目标。

这麽激进的目标看起来很难实现，不过这也凸显出苏宁希望继续在电子商务领域积极拓展，愿意继续牺牲获利和利润率，以追赶阿里巴巴、京东商城和亚马逊(AMZN.O)等行业领军企业。

大多数人相信，在中国的所有大型电子商务企业中，除了阿里巴巴以外都在市场份额竞争中大量亏钱。而问题是，大多数大企业仍拥有融资渠道继续进行价格战，这一战争可能持续到明年甚至更长时间。

阿里巴巴可以用获利补贴价格战，以维护市场份额；亚马逊中国和苏宁易购则可以依靠母公司核心业务获利的支持；京东商城和当当网DANG.N没有这种资金来源，但是前者进行了新一轮融资，可能筹集10亿美元，後者则拥有约2亿美元的现金储备。

这麽多的资金云集中国电子商务领域，估计价格战至少还将持续12个月，因为所有人都想获得市场份额，没人在意利润率或获利。

一句话：苏宁半年报显示，该公司无意退出中国已趋白热化的电子商务价格战，而眼下看来这一战争料将至少再持续一年。

**光伏产业已经触底？**

当你认为光伏产业已经触底时，尚德电力STP.N和天合光能(TSL.N)两家行业巨头发布的公告却暗示他们通过会计手段掩盖了所受冲击的猛烈程度。尽管投资者用脚投票，我却认为这可能是光伏产业的正面信号，这些巨头承认问题是因为他们认为最差的时候已经过去，因此希望清理资产负债表，迎接行业复苏。

尚德电力宣布，公司可能受到了向其提供6亿美元反担保的一家公司欺诈。案件本身看起来很复杂，不过如果真正借款方最终违约，尚德电力似乎要为部分或全部贷款负责。尚德电力提供的贷款担保可能带来巨大负担，而案件揭示出的尚德电力内部财务控制漏洞也很让人担忧。

天合光能发布的“更新版”财测显示，第二季营收将比之前的预估值低20%。该公司还为应收账款提取了近5,000万美元的坏账准备。

去年7月，天合光能宣布一名独立董事兼审计委员会主席由於个人原因辞职。我当时就指出，这是个不好的信号，可能反映公司内部对一些激进的会计处理存在分歧。後来天合光能解除了与德勤的审计关系，也暗示公司内部存在财务问题。

消息公布後，尚德电力股价大跌15%创出新低，而天合光能下挫近11%。我认为，这两家公司最大的风险不在账面上，而是美国证券交易委员会很有可能对其是否违规进行调查。

从更广的视角看，这两家公司的公告可能反映，随着光伏产业即将迎来复苏，业者试图将问题清理干净。不过哪些公司能撑到明年的复苏就不得而知了。

一句话：尚德电力和天合光能发布的公告显示两家公司都存在财务问题，不过也暗示它们都认为行业最差时期已经过去。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟/王凤昌

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