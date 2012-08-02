（更正）《阳歌专栏》联想“牵手”EMC 中国团购业继续整合

（更正：标题和内文第一个标题的“诺基亚‘牵手’EMC有误，应为联想‘牵手’EMC”。）

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**联想“牵手”EMC**

今天有好几则与中国PC巨头联想(0992.HK)有关的有趣新闻，其中有与美国数据存储厂商EMCEMC.N看似明智的战略合作，还有传言称，联想有意收购诺基亚NOK1V.HE。此前，分析人士和联想均预测，联想或在今年年底前超越步履蹒跚的惠普(HPQ.N)，成为全球最大的PC厂商，成为首个拥有这一头衔的中国科技品牌。

让我们先来看看这则已经证实的新闻。联想和EMC宣布达成战略合作，并计划成立一家合资公司，在华出售後者的服务器和存储设备。从短期角度来看，我非常喜欢这家合资企业，因为这会让联想接触到EMC的服务器和存储设备业务，这是联想在传统意义上并不擅长的两个领域，但随着未来因特网和云计算的快速发展，这两个领域的重要性正不断增加。

从长远来看，如果联想最终决定将更多精力放在帮助企业构建自己的内部计算网络这一更有利可图的业务上的话，将服务器和存储设备纳入联想产品线将会助联想一臂之力。基於上述两理由，该合资企业似乎对联想而言是个明智的合作，因联想开始逐渐远离利润较低的PC业务，致力於在未来成为IT服务专家。

同时，媒体援引联想欧洲、中东和非洲部门主管蒋凡可·兰奇(Gianfranco Lanci)的话报导称，关於联想有意收购处於困境的诺基亚的传闻，这一定是个玩笑。我个人很欣赏蒋凡可·兰奇，台湾宏基(2353.TW)的崛起与他的贡献密不可分。

但我怀疑兰奇并未真正理解联想收购海外资产，尤其是受困资产的偏好。联想曾在2005年收购IBM的PC资产，近期还在日本和德国进行了类似收购。联想还常常被认为是其他受困资产的潜在竞购者，例如惠普去年曾考虑出售旗下的PC部门，联想便被与之联系起来。

对於联想与诺基亚的事情我不是很了解，但在此案中，联想对诺基亚的收购完全符合其以往的模式。因而，如果联想果真考虑收购诺基亚，我一点都不感到惊讶，即便兰奇认为这只是个玩笑而已。我完全同意兰奇的看法，我觉得如果联想真的决定收购这家没落的芬兰手机制造商，此举无疑是灾难性的。

一句话：联想与EMC的最新合作似乎是强化其产品组合的明智之举，但收购诺基亚的传闻若为真，恐怕是灾难性的。

**中国团购业继续整合**

中国团购业的整合仍在继续，国际巨头Groupon(GRPN.O)已经退出，後来者大众点评网在移动客户端上取得重要进展。

整合从年初开始，激烈的竞争导致很多消费者对团购失去了兴趣，很多团购网站资金链断裂，不得不关门大吉或大量裁员。当然，团购业的大消息还没出现，我估计未来一两个月资金窘迫的拉手网可能不得不关门或者被收购。

我们先来看下最新消息。F团和高朋两家公司的合并最终完成，新公司名为北京网络天下科技有限公司（Groupnet）。该消息已经被炒了数月，腾讯(0700.HK)作为两家公司的大股东，促成了合并。

F团管理层将管理新公司，高朋将专注于偏高端本地服务或商品，F团则主要聚焦普通用户。高朋是Groupon和腾讯的合资企业。此前的报导称，腾讯将拥有Groupnet的50%股权，而Groupon将维持小股东地位。这意味着Groupon在Groupnet中没有多少话语权，可能是被动的投资者。

在我看来，该并购对各方都好，腾讯将控股Groupnet，能为Groupnet提供有价值的资源。Groupon能够专注于美国本土市场处於困境的核心业务，无需分散注意力到中国。

媒体还报导称，大众点评移动客户端独立用户数达到4,000万，移动客户端浏览量已超过PC端的浏览量。大众点评以消费评价互动平台起家，类似美国的Yelp，受到网友欢迎并实现获利，此後才进入团购领域。这和其他团购网站有很大区别，大多数团购网站都是直接从团购起家，从来就没赚到过钱。移动互联网是未来趋势，而大众点评的数据显示该公司正在为此进行准备，以便迎接大多数人通过智能手机和平板电脑获取信息的时代。

我个人看好大众点评，因为其业务的多元化和获利能力。我也看好Groupnet，因为其规模以及它与腾讯和Groupon的关系。这两家公司都有成为中国团购业领军企业的潜力，未来几个月都可能出手收购拉手网。

一句话：Groupnet和大众点评正成为中国团购业的整合者，未来几个月都可能出手收购困境中的拉手网。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳/张家伟

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