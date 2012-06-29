《阳歌专栏》比亚迪、新浪及去哪儿遭遇新问题

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**比亚迪、新浪及去哪儿遭遇新问题**

中国的企业正感受到国内经济放缓浪潮的侵袭，来自多个行业的最新消息显示，不仅陷入困境的汽车厂商比亚迪1211.hk形势危急，新浪(SINA.O)麾下运营仅一年的奢侈品频道也陷入麻烦。这些报导其实并不令人意外，具体原因我稍後再做解释；另有报导称，刚刚崭露头角的在线旅游服务网站『去哪儿』进行裁员，这或许是最让人不安的消息，是中国经济放缓开始影响运营状况良好的企业的迹象之一。

我们先来看看关於比亚迪和新浪的报导。比亚迪大幅下调员工三季度绩效奖金，导致员工平均工资下降14%左右，此举为其节省约2.4亿元成本。投资大亨巴菲特是该公司股东之一。去年，受汽车销量下降和利润缩水影响，比亚迪据悉曾大规模裁员，但在新款SUV销售强劲带动下，该公司显现一些初步复苏迹象。然而，油价高企和经济放缓，却很容易抑制汽车需求，让该公司重回下坡路，未来数月还可能再度大幅度降薪并裁员。

媒体报导还称，新浪决定本月底关闭旗下运营不足一年的奢侈品频道。再次要说的是，此事应当不算什麽大意外，因新浪在电商业务上一直未有太大建树，这从其投资麦考林而导致去年的巨额冲销坏账就可见一斑。其他在线奢侈品销售商最近也是连连遇挫，这或许表明消费者更愿去实体店购买此类奢侈品，而不是在网上购买。如果让我给新浪出谋划策，我可能建议该公司忘掉电商业务，而是致力於人气高涨的微博业务和其他社交网络服务。

最後看看关於去哪儿的消息。据媒体报导，该公司已裁减了一些员工。我要承认的是，这则消息让我颇感意外，因我曾说过该公司是值得关注的热门公司之一，可能对携程(CTRP.O)、艺龙LONG.O等成熟对手带来一定的竞争。该公司去年从百度(BIDU.O)获得大规模投资。媒体对此事的报导说法不一，有些说去哪儿否认进行裁员，有些则说该公司称裁员规模很小，仅占员工总数的2%左右，还有报导称该公司团购业务继续快速增长。

不过，对於像去哪儿这样高速增长的企业，传出此类裁员消息都是让人担忧的迹象，意味着该公司并未像其高管之前预测那般快速增长，而且还可能正在遭遇其他始料未及的问题。去哪儿之前的增长预测可能过於雄心勃勃，导致其需要进行此类调整。但我还是怀疑，去哪儿及比亚迪和新浪可能正在沦为中国经济快速放缓的牺牲品，而在未来数月，其他许多运营状况良好的企业可能也会感受到一些压力。

一句话：比亚迪、新浪及去哪儿出现麻烦的最新迹象，不仅与他们自身的问题有关，也可能是受中国经济放缓影响，甚至连运营状况良好的企业也可能开始受波及。

**小米获大笔融资 投资者套现机会临近**

近日，关於小米的各种消息接踵而至，该公司推出的低价、高性能智能手机，已成为中国移动市场的热门产品。小米刚获得2.16亿美元融资，可以说，在发展过热的科技领域，该公司是眼下中国最炙手可热的企业。

受互联网市场泡沫疑虑影响，近一年来，并无年轻的科技公司获得此类融资，这笔注资会让外界对小米这样的公司印象深刻。该公司去年秋季才推出其首款产品。这笔融资规模之大，让我怀疑小米投资者的目的不仅是想提振该公司的产能和形象，还可能想推高其首次公开募股（IPO）或出售时的估价，而IPO或出售最早可能年底前就进行。

我们先来看看最新消息。在上周端午节期间，小米获得这一大笔新投资，是该公司迄今进行的第三轮融资。该公司作风高调的创始人雷军称，新一轮融资来自国际投资人，但他拒绝透露具体名称，称因签了保密协议。

之前有消息称，新的投资者中包括俄罗斯的数字天空科技（DST），後者曾是Facebook(FB.O)的先期投资者，十分看好中国的高科技企业，去年曾向电商巨头京东商城和阿里巴巴大规模投资。

据报导，在2010年和2011年的前两轮融资中，小米共获得1.3亿美元投资，主要来自其他的大型国际投资者，包括新加坡的淡马锡以及手机芯片制造商高通(QCOM.O)等，加上最新的融资，该公司估值约达40亿美元。

去年中国科技创业企业获得此类融资并不稀奇，当时投资者押注哪些企业会成为中国的下一个Facebook、亚马逊或Twitter，使得互联网企业大量吸金。这种趋势在去年春季到达顶点，当时京东商城单笔融资超过10亿美元，打破了中国互联网企业的融资记录，而且投资者也包括DST。但随後该市场明显降温，投资者意识到市场已是拥挤不堪，且发现他们投资的许多公司可能永远不会盈利。

当然，小米致力於硬件业务而非互联网，是其与其他公司的一大区别。与许多网络公司不同的是，小米已让投资者相信，该公司不仅能制造消费者想要的产品，还能实现利润。该公司推出的MI-ONE手机，据悉销售状况相当不错，推出几个月後销量据称已达40万部。据称该公司还获得联通(0762.HK)(CHU.N)100万部手机订单。

综合以上因素，可以想象小米的投资者可能也想借机推高该公司的估值，以便在外界反响好的时候套现他们的投资。手机市场的观察人士清楚，投资者今天的最爱，很容易变成明天的弃儿，这从摩托罗拉移动(MMI.N)、诺基亚(MMI.N)及HTC(2498.TW)等昔日明星企业的快速陨落便可见一斑。

因此，我认为未来2-3个月可能出现关於小米聘请投行的消息，接下来则是可能进行IPO或出售公司的消息出现。我通常认为，对像小米这样的公司，进行IPO是更有可能的最终选择，原因是这能让像雷军这样有想法的创始人继续掌控公司。但对小米来说，出售公司也很有吸引力，一部分是因为眼下IPO市场相对低迷，同时百度(BIDU.O)、阿里巴巴等许多中国大型互联网公司近期也表示有意研发自己的智能手机。

我最後要说的是，小米进行IPO与出售公司的机会几乎对等，届时该公司估值将较当前水平翻倍，高达80亿美元。

一句话：小米获得新一轮大笔融资，表明该公司年底前可能出售或进行IPO，届时其估值可能将高达80亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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