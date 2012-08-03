《阳歌专栏》中国海外资源并购或将放慢脚步

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国海外资源并购或将放慢脚步**

我此前曾预测，2012年可能是中国企业购买海外能源与资源资产的标志性年份，而最新迹象表明，这一购买热潮可能在2013年很快退去。

原因很简单：在指示大型国有能源与矿业公司购买全球资产以支持中国经济扩张之後，中国政府正快速意识到，煤炭、石油和铁矿石等大宗商品价格的快速下跌，将使很多此类海外资产的收购在不远的将来显得非常不经济。

而这似乎正好能解释关於汉龙矿业的两则最新消息。汉龙矿业本周早些时候宣布，其对澳洲Sundance Resources的收购计划，在经历长时间等待後终於获得国家发改委批准。

在汉龙矿业宣布此消息的第二天，另一则消息称，该公司希望协商调降对Sundance的收购价，因为大宗商品价格及股价的下降，意味着Sundance的公司价值比收购协议签订时低。

我对这一较为奇怪的事件进展的理解是，中国当局不情愿批准该交易，可能是因为全球大宗商品价格的下跌。且只有在汉龙承诺协商调降收购价後，交易才可能获得通行。

如果真是这样，我认为这宗交易最终很可能泡汤，因为Sundance可能并不希望在此前同意的收购价基础上大幅降低价格。

如果这宗交易泡汤，可能会很快产生多米诺骨牌效应，因为过去一年中国开展的很多大型海外资产收购仍未正式完成。

而此类交易中最大的一桩，刚在上周浮出水面。上周中海油(0883.HK)(CEO.N)宣布，计划以150亿美元收购加拿大Nexen，这一数额创北美资源收购历史记录。

我认为这一交易可能很快会遭遇麻烦，因其将受到美国政客的抵制，因为Nexen拥有在美国水域的资产，这意味着，该交易需要通过美国与加拿大两国的批准。

不过，即使美国最终批准该交易，如果全球油价在未来一年大幅下跌，全球经济形势也可能最终将其扼杀。而随着中国经济放缓，以及欧美经济复苏不如预期，这一可能性似乎愈发能成为现实。

最後，我仍认为在年底前中国资源企业会继续开展大型国际并购，12月底前，可能会出现另外两到三个大型交易。

但是在2013年，如果大宗商品价格持续走弱，我们很可能将看到，2011和2012年宣布的很多大型交易，可能最终泡汤，因为中国政府不情愿支付在大宗商品价格高企时很多此类交易谈判的价格。

如果情况真是这样，所有相关公司的股东们可要小心啦，在交易失败时被收购对象的股价会大幅下挫，而诸如中海油等中方收购者因未能完成交易而被迫支付大额协议解约金时，也会遭受重创。

一句话：新近事件表明，中国政府可能担忧中方企业在近期很多海外资源收购中支付过高价格，而这可能导致很多未完成交易泡汤。

**中西方太阳能贸易战离摊牌已不远？**

近期传出的各种消息显示，中国与西方的太阳能贸易战离摊牌可能已不远，意味着许多中国主要太阳能企业，很有可能因整个行业长期不景气而濒临破产。这一连串新消息传出时，适逢中国主要太阳能企业英利(YGE.N)预公布了二季度业绩。该公司报告显示，光伏行业期待已久的复苏或许比预期的疲软。

我们先来看看这场贸易战。一则让人颇感兴趣的外媒报导称，面对欧盟执委会调查中国太阳能面板企业获得政府不公平补贴，天合光能(TSL.N)计划组织员工进行抗议，但这项活动已被中国政府官员叫停。这篇报导仅称，抗议活动组织者被告之他们计划进行的活动“不妥”，但未提供更多细节。报导还称，英利计划组织的类似抗议活动也因天气相关因素取消。

此外，还有其它报导称，中国一个行业协会在召开新闻发布会时，其相关负责人警告称，如果欧盟最终向中国太阳能面板产品加徵惩罚性关税，中方则会进行报复。美国经过早前调查後，已宣布对华太阳能面板产品加徵惩罚性关税，此举促使中国对美国不公平支持本国多晶硅企业发起调查。

地方官员制止天合光能抗议，英利的抗议也可能因此而取消，这似乎表明中国开始为本国太阳能面板企业的状况担心，也可能担心这些企业被迫倒闭或大规模裁员会引起社会动乱。此类担忧可能促使中国政府采取极端行动，作出我在本文开头所说的摊牌之举。

这种摊牌举动对整个行业的破坏性影响可能与当前的行业低迷状况所造成的影响不相上下。通过解决一些引发欧美抱怨的源头，而不是卷入针锋相对的贸易战，可能对北京会更好。

与此同时，英利加入天合光能、Canadian Solar(CSIQ.O)等企业的行列，预发布了其二季度业绩。报告显示，其当季的销售增长将较数月前的预期低约10%。本周早些时候，Canadian Solar也宣布进行类似幅度的下修，天合光能则将销售预测调降了20%。

这些企业下调业绩预测，似乎表明光伏行业的复苏比预期要弱一些，延长许多企业将感受到的痛楚。如果中国政府真想改善该行业的前景，就应推动国内市场进行整合，打造一个拥有三到四个大型企业的领域，然後再采取强有力的措施，使它们逐步摆脱政府补贴。政府补贴是欧美抱怨的焦点。

一句话：近期光伏行业传出的各种消息表明，面对这场就国内光伏行业获得不公平政府补贴所引发的贸易战，中国政府可能准备与西方摊牌。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：程芳

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