《阳歌专栏》华为在印度寻找避风港

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**华为在印度寻找避风港**

在西方主要市场几乎处处遭遇敌意的中国电信设备制造巨头华为，正转向印度寻找友好面孔。该公司宣布，将斥资约20亿美元在印度新建一个全球产品研发中心。

作为长期观察华为的人，我觉得这一举动有点讽刺，因为印度实际上是最早出於安全担忧对华为和其竞争对手中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)发起调查的国家之一。

行业观察人士应该还记得，大约五年前，印度政府的调查引发与中国政府的关系紧张。当时北京指责印度试图通过调查，将中国最有潜力的两家出口商排除在印度市场之外。

华为与中兴後来都同意向印度出示他们的源代码，以证明两家公司的设备无法被用於间谍活动，最终化解了中印两国的这一分歧。

但是西方政府，特别是美国政府，仍顾虑重重。出於安全担忧，他们基本上将华为和中兴挡在新网络建设市场之外。

我们先看一下当前这条最新消息，媒体报导称，华为计划在未来4年里，向印度投资20亿美元以推广设备并建立全球研发中心。

印度政府显然会欢迎这一举动，不过华为的决定似乎只是基於这一简单现实：印度大举建设3G网络，并且开始建设下一代4G网络，该国是能为华为提供巨大机会的少数几个国际市场之一。

报导称，华为从2011到2012年目前为止，在印度市场获得的营收额已达15亿美元。目前，华为还在印度大力推广其4G项目，并希望获得市场50%以上的份额。

在过去三年，对於华为及其国际竞争对手爱立信(ERICb.ST)和诺基亚西门子等而言，印度市场是一块难啃骨头，而一起不相干的印度电信监管部门腐败丑闻，使当时该国新的网络建设多数时间陷入停滞。

不过随着该丑闻的影响日渐消退，华为本次的巨额投资决定似乎是在押注：随着公司寻求维持核心电信设备业务增长的方式，印度将在未来几年内成为其最大市场之一。

华为在印度的这一计划，将与其近期在几乎每个主要市场的挫折形成鲜明对比。

美国出於安全担忧已经在调查华为设备，而上周的报导也暗示，该公司可能很快面临新的反倾销调查。

随着欧盟对华为和中兴展开调查，以确认他们是否从中国政府处获得出口退税和低利率贷款等不公平支持，反倾销调查可能将要开始。

鉴於西方的这些敌意，华为转向印度市场，将印度作为愿意购买其产品的少数几个主要的友好市场之一，并不奇怪。

当然，现在的风险是，印度可能拿出新的借口攻击华为和中兴，因为历史上中印两国关系并非一直都很顺畅。

但是至少对於当前来说，华为料将不仅专注于印度市场，还可能将注视其他金砖国家市场，且将从前路崎岖的西方市场缓慢退出。

一句话：华为将在印度投资20亿美元的决定反映出，近期在西方市场遭遇诸多挫折後，该公司将重点转向发展中市场。

**阳狮预警反映中国广告市场增长加速下滑**

法国广告与传播巨擘阳狮集团(PUBP.PA)预警中国广告市场发展放缓，成为最新如此表态的媒体企业，为新媒体公司下月开始发布难看的第二季数据打下铺垫。

中国广告市场发展放缓已经开始冲击该行业的二级参与者，诸如凤凰新媒体(FENG.N)以及社交网站人人网(RENN.N)，甚至显露出将要影响门户网站新浪(SINA.O)这样顶级公司的迹象。

还未受到很多影响的公司是中国搜索引擎巨人百度(BIDU.O)，不过我觉得这种状况很快将改变，若改变不发生在本季，则很可能发生在第三季前。

我们先来看一下关於阳狮集团的新闻，该集团CEO莱维（Maurice Levy）称，中国广告商未在去年基础上增加今年广告预算。

阳狮集团是一家传统媒体，营收的绝大部分要依靠杂志而非网站。该集团称其第一季度在中国的销售额增长15%，中国市场是其最有潜力的市场之一，这一数据很难算上好看。

我在这一行业待得很久，所以知道，若CEO们开始公开讨论一个潜在的问题，通常意味着该问题已经很大，他们只是在试图让投资者准备好面对未来不可避免的难看数据。

对於新媒体来说，他们受到市场放缓的影响很可能要比阳狮这样的传统媒体严重，因为他们更依赖于其他网络公司的广告投放，而这些广告公司中的很多在中国互联网泡沫开始破灭之际，纷纷裁员并削减广告支出以求得生存。

随着泡沫破灭的速度加快，人人网和凤凰新媒体等规模较小企业的广告收入增长料将在未来两季下滑到单位数，甚至可能在年底前广告销售萎缩。

百度也将不会幸免，如果年底前该公司广告销售增长从之前的三位数水平大幅下滑到10-30%，我将不会感到任何意外。

一句话：阳狮集团的最新预警，反映出中国广告市场增长加速下滑，这可能使很多中国新媒体公司广告收入在年底前出现负增长。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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