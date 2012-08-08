《阳歌专栏》中移动和联通释放复杂信号

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中移动和联通释放复杂信号**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)虽然换了领导层，但释放复杂信号的传统似乎没有改变。该公司宣布积极的4G网络扩张计划，对现有的3G网络继续不予重视。这种复杂信号综合症似乎也传染了其对手中国联通(0762.HK)(CHU.N)。报导称，中国联通与韩国三星电子(005930.KS)谈判合作，准备进军平板电脑领域，并未选择长期的合作夥伴苹果(AAPL.O)。这些报导反映出中国电信业仍处於变革期。

电信监管机构近几个月发出强力信号，计划最快於年底向外资开放电信市场，允许IBM(IBM.N)和沃达丰(Vodafone)(VOD.L)等公司进入，以期增强市场活力。

先看看有关中移动的消息。中移动对3G网络基本已不太重视，其3G网络基於TD-SCDMA，这是两年多以前政府主导行业重组的产物。同时中移动还在积极开发基於TD-LTE标准的4G网络，该标准在技术上与其他国际公认的标准较为接近。唯一的问题是电信监管机构曾暗示至少两年内不会在中国颁发4G网络商业牌照。

媒体最近报导称，中移动TD-SCDMA六期建设招标迟迟未见启动，而TD-LTE则增加了三个试验城市，总数达到了13个。

我曾预计，随着王建宙的离去，中国移动可能会将关注点转移到3G网络上来；但是最新的报导显示，中国移动的新领导层可能准备延续王建宙的战略，这对该公司近期的业务来说不是什麽好消息。

同时，其他媒体报导称，中国联通正与三星进行谈判，希望与其合作以进军平板电脑领域。我觉得该计划有些奇怪，因为中国联通已经与苹果建立了长期的合作关系，在中国销售iPhone，因此中国联通扩大与苹果的合作，销售iPad才更加合情合理。不过中国联通过去一年也多次释放出复杂信号，因此这也不足为奇。

一句话：中国移动和中国联通近期释放出的复杂信号反映出该行业仍处在变革中，洗牌还将继续。

编译：李富强 发稿：程芳

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