《阳歌专栏》电信业半年回顾：中国移动滑落 联通顺势崛起

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**电信业半年回顾：中国移动滑落 联通顺势崛起**

今年已过去一半有余，企业也开始发布中期业绩，我想在此粗略回顾一下中国电信业的状况及上半年发生的一些重大事件，包括中国联通(0762.HK)(CHU.N)近期的崛起。

上周晚些时候，中国联通、中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)这三家中国电信企业发布了6月的用户总数。数据显示，随着这三家企业寻求发展3G服务，他们的用户数据与年初相比出现了一些微妙且令人玩味的变化。

最大的变化可能是，中国移动整体市场占有率6月跌破三分之二关口至65%。截止6月底，该公司用户总数为6.83亿。

我关注中国的电信行业已有10年时间，在与两大对手日渐激烈的竞争中，中国移动市占率跌破三分之二，对我来说是多年来首次见到，也可能是迄今以来第一次出现。

第二个引人关注的是3G领域，在这一领域中国联通的市占率上升几个百分点，眼下控制了三分之一的市场，拥有3G用户5,750万。除了中国联通，中国电信的3G用户也有所增加，而中国移动在3G市场的占有率到今年中期则跌至38%，一年前这一比例则为45%左右。

中国移动市占率下降不可避免，该公司使用的是基於国内自主研发技术的3G网络，导致其在与中国联通和中国电信的竞争中处於明显劣势，後二者使用的是国际成熟技术。

除此之外，与中国移动3G服务相匹配的好的智能手机和其他产品也很匮乏，而中国联通和中国电信却都已与苹果(AAPL.O)签署协议，销售使用他们网络的热门手机iPhone。

那麽现在的问题是：中国移动的市占率在最终开始企稳前还会下跌多少呢？我的猜测是，根据近期的一些动作，该公司在3G业务上已开始采取更为积极的举措，可能在年底前与苹果达成协议，开始销售使用其3G网络的iPhone。不过，该公司的3G服务还存在明显的可靠性问题，可能需要一年或者更多时间来解决。

最後要说的是，如果中国移动的整体市占率跌至50-55%这样的低位，那也不足为奇，而该公司在3G领域也将很容易落後于中国联通和中国电信，3G市占率最终企稳前会降至28-30%。

在这篇上半年回顾中还要补充的是，去年推广3G服务相对滞後的中国联通近期也在该领域大举发力，这很值得注意，且是一个潜在的好兆头，可能预示该公司在经历管理层连续动荡後，最终致力於提升其市场地位。

如果这种情况能持续，从所占市场份额看，中国联通的市场地位在今年余下时间将有望得到加强。而随着中国移动市场份额的流失，中国电信在3G市场的地位也会稳步上升。

一句话：中国移动的整体市占率在下滑企稳前可能跌至50%，而其在3G市场的份额或许会跌破30%。

**新东方和中信证券料将面临更多动荡**

新东方(EDU.N)上周披露美国证券交易委员会正在对其账务进行调查，令投资者震惊。该公司声明导致其股价大跌34%，并引发知名卖空机构浑水（Muddy Waters）发布报告，进一步质疑该公司的财务问题，随後新东方股价进一步大幅下挫。新东方否认浑水的指控，宣布公司高层股票回购计划，并组建特别委员会调查浑水报告中提到的问题，其股价随後小幅上涨。

浑水报告公布後，在最坏的时刻，新东方股价较坏消息出现前下跌约57%，该公司否认浑水的指控後，股价小幅回升，但跌幅仍达45%。

这说明了什麽呢？在我看来，投资者基本已不太在乎浑水的报告，该报告看起来确实比较机会主义，但他们却仍担忧美国证券交易委员会的调查。

调查结果公布的时候，估计会出现更多动荡，包括股票很可能再次遭到抛售。我之前也说过，随着美国证券交易委员会试图恢复投资者对在美上市中国企业的信心，这些企业在未来几周公布第二季业绩後，另外一两家公司公布类似的调查将不足为奇。

我们再来看一下中信证券(6030.HK)(600030.SS)，该公司上周公布的初步业绩显示，第一季中国股市反弹使其第二季业务暂时性回升。中信证券随後称，就之前宣布的拟以12.52亿美元全面收购法国农业信贷银行(CAGR.PA)旗下里昂证券的计划达成协议，收购将分两步完成。

投资者的反应是抛售中信证券股票，周一该公司股价下跌超过7%。投资者显然对中信证券支付的价格存疑，但更加重要的可能是他们担忧中信证券运营国际业务的能力；尽管中信证券在中国国内处於行业领军地位，但该公司几乎没有运营国际业务的经验。

我完全同意投资者的观点，随着中信证券接管里昂证券，後者在未来两年料将面临艰难时刻。

一句话：随着新东方面临美国证券交易委员会的调查，中信证券试图进行国际并购後的整合，这两家公司料将面临更多动荡。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：张家伟

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