曾荫权承认个人处事不当 令社会对政府廉洁信心受挫

路透香港6月1日电---香港特区行政长官曾荫权周五表示,接纳审计署对特首外访住宿安排和防止潜在利益冲突检讨委员会的两份报告,并承诺尽快落实报告的建议.他并对因个人处事不当,令社会对政府保持廉洁奉公的信心有所动摇向公众致歉.

别着招牌蝶形领结的曾荫权,神情肃穆地在政府总部对记者表示,今早他已与各司局长人员讨论委员会的报告,并一致同意和接纳报告书的整体内容,认同维持政府的廉洁是香港社会的核心价值.

"我们完全明白和同意公众对公职人员的廉洁奉公,有极高的期望,所以设立建全的制度去防止和处理涉及公职人员的潜在利益冲突是至为重要."他说.

尚有一个月便卸任特首的曾荫权,早前被传媒揭露他於4月出访巴西时,入住每晚5万港元的总统套房引起社会哗然;而此前他亦被揭发曾接受富豪款待乘坐私人飞机和豪华游艇等,令社会对政府高官保持廉洁的信心大受打击.

而总理温家宝4月份在北京向候任特首梁振英颁发国务院的正式任命时,寄语为政者要清廉,做人要清廉,才能令香港出现政通人和局面.

曾荫权事後委任独立检讨委员和审计署进行检讨,而两份报告於昨天发表.其中审计署披露,曾荫权任内55次外访耗费1,200万港元,八成日子入住超豪特级套房,而他任内最後一年的外访开支更较上年度倍增.

防止潜在利益冲突检讨委员会报告则指出,特首自行决定收受利益并不恰当,是制度上根本缺憾,并提出了36项建议,包括立法令《防止贿赂条例》第3条的制度适用於行政长官,规定行政长官接受利益,须得到一个法定独立委员会的许可,并建议行政长官应与政治委任官员和公务员看齐,遵从接受款待的指引.

曾荫权表示,政府将以短、中、长期方式去落实这些建议.短期措施包括在网上公布问责官员的利益申报,行政会议成员避席的统计数字等,承诺将尽快进行.同时,他表示会与候任行政长官梁振英沟通,研究如何落实各项改善建议,包括修改法例等,他亦会为日後的工作,做好前期功夫.

"因为我个人处事的不当,令到市民对香港保持廉洁奉公的信心有所动摇,亦对公务员同事感到失望,我再次衷心向大家致歉."曾荫权说时低下头,语带哽咽,停顿数秒後,没有回答记者提问便结束了不足3分钟的记者会.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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