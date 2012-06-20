中兴料未来三年在美采购金额累计达90亿美元

联想集团出售物业发展公司股权予融创中国 获利近17亿港元
路透香港3月2日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四称，以约16.17亿元人民币（约合18.25亿港元）出售主要从事物业发展的成都联创融锦投资的49%股权予融创中国，预计获利近17亿港元。
路透北京6月20日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周三称,在美国市场采购金额每年将增长10%,预计未来三年在美国的采购金额累计将达到90亿美元.
"我们和很多美国公司都有合作,基於我们目前的发展计划,我们初步预计,2012年至2014年,我们在美国的采购金额将增至90亿美元."中兴通讯新闻发言人戴澍说.
戴澍说,上述金额包括今年2月与美国高通(QCOM.O)和美国博通公司(Broadcom Corporation)BRCM.O签署的未来3-4年价值50亿美元的芯片采购协议.
他并称,2009年至2011年间,中兴通讯在美国进行的与技术相关的采购,金额总计约70亿美元.
中兴通讯美国首席执行官程立新周二表示,中兴通讯在美国的供应链夥伴业务超过137亿美元,而且仍将会继续增长.
中兴通讯做出这番表态之际,正值它和中国华为遭遇来自美国国会发起的调查.
本月,美国国会议员致信中兴通信和华为两家公司高层,要求提供大批公司资料,包括华为和中兴的股东结构,在美国业务发展,从中国政府取得何种补贴等.(完)
--发稿 李千仪/黄运涛; 审校 林高丽
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