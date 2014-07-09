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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 13:51 BJT

路透专访：日本矿业金属公司预计今年全球精炼铜将出现短缺

中国主要铜生产商江西铜业的一名高管曾预测，今年全球精炼铜市场供应缺口大约为60万吨。

这与日本最大铜精炼商Pan Pacific Copper先前的预测相悖。该公司预测今年全球供应过剩17.8万吨。

国际铜业研究组织(ICSG)预测供应将过剩40.5万吨，金属咨询机构Thomson Reuters GFMS预测过剩35.2万吨。

Oi称由于供应紧张，到明年底铜价预计维持在每磅320-360美分，或每吨7,056-7,938美元。伦敦金属交易所(LME)当前铜价每吨接近7,150美元。(完)

(编译 石冠兰/许娜/李春喜; 审校 郑茵/张若琪/龚芳)
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