路透专访：日本矿业金属公司预计今年全球精炼铜将出现短缺

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
中国主要铜生产商江西铜业的一名高管曾预测，今年全球精炼铜市场供应缺口大约为60万吨。
这与日本最大铜精炼商Pan Pacific Copper先前的预测相悖。该公司预测今年全球供应过剩17.8万吨。
国际铜业研究组织(ICSG)预测供应将过剩40.5万吨，金属咨询机构Thomson Reuters GFMS预测过剩35.2万吨。
Oi称由于供应紧张，到明年底铜价预计维持在每磅320-360美分，或每吨7,056-7,938美元。伦敦金属交易所(LME)当前铜价每吨接近7,150美元。(完)
(编译 石冠兰/许娜/李春喜; 审校 郑茵/张若琪/龚芳)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)