嘉合基金首开公募基金募集失败先河 受制委外新政等--报载

路透上海5月2日 - 中国嘉合基金网站上周六公告称，嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金因未能达到基金合同生效条件，该基金合同暂不生效。对此，第一财经日报报导称，其首开公募发行失败先河，受制于委外新政实施，同时也碍于投权益为主、锁定一年的产品契约约定。

报导指出，首单募集失败给公募基金行业敲响了一记警钟；并援引业内人士认为，未来极有可能还会有后来者遭遇发行失败，每一次失败都将让相关基金公司的品牌、管理能力受到外界质疑。

“肯定是机构资金不愿进来，万不得已，不可能出此下策。”报导援引上海一家公募基金副总经理称，过往市场环境再不好，新产品保成立是整个行业“遵守”的行规。惯例迟早是要被打破的，但无论是哪家公司开这头，都会遭遇市场对于其品牌和管理能力的质疑。

嘉合睿金发行之际，不仅是市况不佳大批基金延期募集之际，也是委外新政出炉使得机构资金难以入市之时。多位业内人士均表示，发行失败的最主要原因是委外新政实施，机构借公募通道入市空间大幅收缩。

报导指出，按照证监会对委外业务的“新老划断”监管要求，3月17日起新设基金，单一持有人认购金额不得超过基金规模的50%。这意味着，过往委外定制基金通过一家机构定制2亿元金额以上规模公募产品的模式极有可能拆分成两家或者更多机构参与的“拼单”方式。这对于在银行面前议价权式微的中小型基金而言，争取委外机构垂青希望变得渺茫。

此外，市况不佳时，业内多数公司会选择短期机构帮忙资金保成立，而致使产品募集找不到帮忙资金的另一个重要原因，极有可能是它的自身产品设计问题。本身厌恶风险的委外资金，在市况不佳的情况下，若无保本不收益的承诺，锁定一年投资股票市场几无可能。

嘉合基金成立于2014年7月30日，截至2017年一季度末，嘉合基金旗下仅有两只公募产品，一只名为嘉合货币的货币型基金份额66.27亿元；另一只名为嘉合磐石的偏债混合型基金份额仅0.46亿元。（完）