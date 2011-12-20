希拉里称美国希望与朝鲜改善关系

美国国务卿希拉里周一称，美国希望在朝鲜领导人金正日去世後，与朝鲜人民关系能有所改善，美国正与朝核问题六方会谈成员国接触。日本外相玄叶光一郎访美，希拉里在与其会谈後作上述表态。玄叶光一郎称美日韩就维持稳定达成共识，并再次呼吁朝鲜''切实行动''，证明其去核化诚意。路透