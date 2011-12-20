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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 20日 星期二 11:18 BJT

希拉里称美国希望与朝鲜改善关系

美国国务卿希拉里周一称，美国希望在朝鲜领导人金正日去世後，与朝鲜人民关系能有所改善，美国正与朝核问题六方会谈成员国接触。日本外相玄叶光一郎访美，希拉里在与其会谈後作上述表态。玄叶光一郎称美日韩就维持稳定达成共识，并再次呼吁朝鲜"切实行动"，证明其去核化诚意。路透

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