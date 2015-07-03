德国钾肥商K+S拒绝Potash Corp收购提议 称开价过低

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福7月2日 - 德国钾肥商K+S (SDFGn.DE)周四拒绝加拿大Potash Corp of Saskatchewan (POT.TO)所提出79亿欧元(87亿美元)的收购投标，表示价格过低，并认为对方可能计划拆解K+S，有裁员的可能性。
拥有Morton Salt品牌的K+S表示，这项提案缺乏保护全球K+S逾1.4万名员工工作机会的坚定承诺，对方做出的保证“含糊”而无法信赖。
每股支付41欧元的收购提案“完全忽略”K+S在加拿大的“Legacy”矿业项目，如果计入该项目2017年起提供的现金流，光Legacy的价值就应高达每股21欧元。
K+S也表示，对于Potash Corp是否有兴趣以目前形式持续经营K+S的肥料与盐业务，K+S无法信服。K+S为全球最大盐供应商，但公司多数获利来自钾肥。
在拒绝Potash Corp的求购后，K+S股价在德国股市收跌2%，报37.02欧元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。