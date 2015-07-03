德国钾肥商K+S拒绝Potash Corp收购提议 称开价过低

路透法兰克福7月2日 - 德国钾肥商K+S (SDFGn.DE)周四拒绝加拿大Potash Corp of Saskatchewan (POT.TO)所提出79亿欧元(87亿美元)的收购投标，表示价格过低，并认为对方可能计划拆解K+S，有裁员的可能性。

拥有Morton Salt品牌的K+S表示，这项提案缺乏保护全球K+S逾1.4万名员工工作机会的坚定承诺，对方做出的保证“含糊”而无法信赖。

每股支付41欧元的收购提案“完全忽略”K+S在加拿大的“Legacy”矿业项目，如果计入该项目2017年起提供的现金流，光Legacy的价值就应高达每股21欧元。

K+S也表示，对于Potash Corp是否有兴趣以目前形式持续经营K+S的肥料与盐业务，K+S无法信服。K+S为全球最大盐供应商，但公司多数获利来自钾肥。

在拒绝Potash Corp的求购后，K+S股价在德国股市收跌2%，报37.02欧元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)

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