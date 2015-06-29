焦点：德国钾肥商K+S股价跳涨 因Potash上门提亲

路透法兰克福6月26日 - 德国钾肥商K+S(SDFGn.DE)周五股价最多跳涨40%，此前加拿大Potash Corp of Saskatchewan(POT.TO)提出收购提议，熟知此事的消息人士表示，收购金额接近80亿欧元(89亿美元)。

K+S表示，在周四晚间该提议宣布后，正在评估其选项。该公司将成为10年来第一家被外商收购的德国绩优公司。

两位消息人士表示，K+S可能因价格太低而拒绝该收购提议。

消息人士称，K+S认为Potash想要从供应过剩的市场削减一些产能，以提高获利能力。其并称，Potash可能会把K+S的高成本德国矿场关闭，并出售其盐业务。

Potash Corp因钾肥价格疲弱目前并没有满负荷运营。

两家公司周五均不愿置评。

一名消息人士称，Potash Corp提出每股支付41欧元；根据汤森路透数据，这一出价较K+S周四收盘价溢价41%，较六个月加权移动平均股价高出43%。

K+S股价周五飙升30%收报37.66欧元，盘中触及三年高点40.285。Potash股价则在多伦多市场收低0.7%。

K+S是全球第四大钾肥生产商，排名紧跟加拿大钾肥出口公司(Canpotex)、Uralkali (URKA.MM)及Belaruskali之后。Canpotex乃由Potash, Mosaic(MOS.N)及Agrium(AGU.TO)所组成。

若Potash收购成功，将是自Uralkali在2011年把Silvinit收入囊中之后，全球钾肥企业达成的首笔大型并购交易。

这是Potash针对欧洲同业采取的最新行动。美国和加拿大企业都在利用利率较低和欧元疲弱的机会进行扩张。

美国种子公司孟山都(Monsanto)(MON.N)正试图收购瑞士同业先正达(Syngenta AG)SYNN.VX；而在零售业中，Saks的所有者Hudson's Bay Co (HBC.TO)本月同意买下德国百货商店连锁企业Kaufhof。

**供应过剩**

Bernstein分析师表示，Potash可能是被K+S目前正在加拿大建造的Legacy碳酸钾矿所吸引。

“若达成收购交易，则可能防止Legacy扰乱市场价格，因为该矿提高的产能会流向已经供应过剩的全球和北美市场，”他们在报告中称。

花旗分析师Andrew Benson赞同这个观点，并称Potash可能会关闭K+S在欧洲的一些高成本产能。

但据知情人士透露，若成功进行收购，Potash并不打算关闭K+S的任何部门。

不过，该人士周日表示，Potash不会分拆其在市场上占据领先地位的盐业务，并将继续开发40亿美元的加拿大Legacy矿项目。Potash计划维持K+S旗下德国矿场的运营。

其他人士质疑此项收购提议的根本原因，称该提案可能会面临强大阻力。

K+S总部所在地--德国黑森州州长表示，当地就业一定不能受到威胁。

其中一位消息人士称，此报价并未反映出Legacy项目的价值。K+S已为该矿投入20亿欧元，且该矿现已完成了75%。

这是Potash第二次向K+S抛出绣球。1997年时，Potash曾试图收购K+S多数股权，但遭到德国竞争监管部门的反对。

不过，消息人士表示，这一次的监管阻力不会那么大。(完)

(编译 戴素萍/徐文焰/许娜；审校 孙茉莉/龚芳/王丽鑫)

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