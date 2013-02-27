欧洲个股: 沃达丰中止收购Kabel Deutschland计画-彭博

路透法兰克福2月27日电 - 彭博报导引述三名熟悉事况人士谈话指出,沃达丰(Vodafone) 已经中止探询收购Kabel Deutschland Holding AG 的计画.

在Kabel Deutschland上周公布财报之后,沃达丰原本计画与该公司接触,而彭博报导指出,在媒体披露可能进行收购的消息之后,已经打乱了内部讨论.

报导引述两名消息人士的说法指出,沃达丰仍可能决定在某个时点提出收购.

目前尚无法取得沃达丰的评论,Kabel Deutschland 则拒绝评论.

上周有消息人士向路透表示,沃达丰已经聘请高盛作为收购Kabel Deutschland的顾问,交易金额可能达100亿欧元(130亿美元).Kabel Deutschland为德国最大网路电视营运商.(完)