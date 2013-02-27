欧洲个股: 沃达丰中止收购Kabel Deutschland计画-彭博

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透法兰克福2月27日电 - 彭博报导引述三名熟悉事况人士谈话指出,沃达丰(Vodafone) 已经中止探询收购Kabel Deutschland Holding AG 的计画.
在Kabel Deutschland上周公布财报之后,沃达丰原本计画与该公司接触,而彭博报导指出,在媒体披露可能进行收购的消息之后,已经打乱了内部讨论.
报导引述两名消息人士的说法指出,沃达丰仍可能决定在某个时点提出收购.
目前尚无法取得沃达丰的评论,Kabel Deutschland 则拒绝评论.
上周有消息人士向路透表示,沃达丰已经聘请高盛作为收购Kabel Deutschland的顾问,交易金额可能达100亿欧元(130亿美元).Kabel Deutschland为德国最大网路电视营运商.(完)
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* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
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