武装分子攻击喀布尔美国大学 造成12死44伤--阿富汗警方

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透喀布尔8月25日 - 警方周四表示，阿富汗首府喀布尔的美国大学(American University)遭多名枪手攻击导致12人死亡，包括七名学生、三名警察与两名保全警卫。
喀布尔警方刑事调查部主管Fraidoon Obaidi对路透表示，44名伤者中有35名学生。
一名警官表示，攻击事发于周三晚间，在一次大爆炸后枪声四起，整起事件在安全部队击毙两名武装分子嫌犯后落幕。(完)
(编译 陈宗琦；审校 刘秀红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。