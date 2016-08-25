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时事要闻 | 2016年 8月 25日 星期四 13:09 BJT

武装分子攻击喀布尔美国大学 造成12死44伤--阿富汗警方

路透喀布尔8月25日 - 警方周四表示，阿富汗首府喀布尔的美国大学(American University)遭多名枪手攻击导致12人死亡，包括七名学生、三名警察与两名保全警卫。

喀布尔警方刑事调查部主管Fraidoon Obaidi对路透表示，44名伤者中有35名学生。

一名警官表示，攻击事发于周三晚间，在一次大爆炸后枪声四起，整起事件在安全部队击毙两名武装分子嫌犯后落幕。(完)

(编译 陈宗琦；审校 刘秀红)

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