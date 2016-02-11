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时事要闻 | 2016年 2月 11日 星期四 16:34 BJT

朝鲜宣布冻结开城工业园内韩方公司的资产

路透首尔2月11日 - 朝鲜周四宣布将驱逐开城工业区所有韩方工作人员，并冻结园区内企业的所有资产。朝鲜称韩国有关暂停园区运营的决定“是宣战”。

根据朝鲜中央通讯社报导，朝鲜负责南北关系的机构在一份声明中称，开城工业区已被宣布为军事管制区域。

韩国周三宣布暂停开城工业区的运营，以回应朝鲜周末发射火箭的行为。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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