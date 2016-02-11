朝鲜宣布冻结开城工业园内韩方公司的资产

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔2月11日 - 朝鲜周四宣布将驱逐开城工业区所有韩方工作人员，并冻结园区内企业的所有资产。朝鲜称韩国有关暂停园区运营的决定“是宣战”。
根据朝鲜中央通讯社报导，朝鲜负责南北关系的机构在一份声明中称，开城工业区已被宣布为军事管制区域。
韩国周三宣布暂停开城工业区的运营，以回应朝鲜周末发射火箭的行为。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。