佳兆业与深圳政府就取消销售禁令的谈判仍陷僵局--消息

路透香港1月27日 - 一位熟悉谈判情况的消息人士表示，陷入困境的房地产公司佳兆业(1638.HK)周一与深圳当地政府官员的会面没有取得进展，该公司在深圳一处物业项目的销售禁令仍未取消。

消息人士称，佳兆业的高管与深圳政府官员周一下午在龙岗区举行高级别会谈。该公司在龙岗区的两处新建物业项目被禁止销售。

“会议上根本没有取得进展，”佳兆业的这名高管表示，“保持禁售是中央政府的命令……所以即使深圳市政府也没有办法自己解决这个问题。”

该消息人士表示，他本人没有参加这次会议，但一些与会者向他介绍了讨论情况。

佳兆业的一名发言人表示，她不了解会谈情况。

去年末，佳兆业多名高级管理层先后宣布辞任，当局阻止其深圳一些项目的销售。

该公司本月稍早未能支付定于2020年到期的一笔债券的2,600万美元利息。(完)

(编译 徐文焰/张涛；审校 高琦/艾茂林)

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