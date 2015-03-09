佳兆业提出境外高息债重组计划 降低利率并延长还款期

路透香港3月9日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业(1638.HK)公布六笔境外高息债券的重组计划，包括削减票息和延长还款期限。

佳兆业周日晚间的声明称，与境内债务一样，境外债务的重组建议主要涉及无本金削减和降低利率，展期则为5年及可能在重组后的前两年将利息计入本金。

“本公司拟与现有高息票据及可换股债券持有人订立重组支持协议，该等持有人须于3月20日或以前签立。”公告并称。

境外债务重组涉及一笔18亿元人民币票据、四笔本金额合共19.5亿美元票据、一批可换股债券、总额7.6亿港元的汇丰(0005.HK)贷款以及工行(601398.SS)(1398.HK)境外分支两笔分别1.55亿港元及1.595亿美元的贷款。

该公司将以“新票息”交换现有高息票据，票息将削至3.1-6.9%，原为6.875-12.875%；可换股债券的年利率由8%削至2.7%。银行贷款的重组则会透过双边磋商而予实施。

佳兆业此前获得“白武士”融创中国(1918.HK)打救，后者愿意以现金总代价45.53亿港元收购佳兆业原大股东持有49.25%股权，但先决条件包括境内外债务重组方案得到落实及实施，以及被冻结的资产获得解冻等，并须于7月31日或前达成。

该公司上周公布总值480亿元的境内债务重组方案，利息将予减少（减少后利息不低于中国人民银行贷款基准利率的70%）及年期将予延长（延长后剩余年期不低于三年不多于六年，但原有债务剩余期限多于六年的债务，仍按照原有期限执行）。

于去年末，佳兆业的有息债务总额为650亿元人民币，未来12个月到期债务达298亿元。于今年3月2日的总现金结余18.97亿元，较去年中大减83%。

香港时间09:50，该股跌2.45%，报1.59港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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