佳兆业向境外债权人提出高至本金额1%同意费 争取支持债务重组

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港1月11日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业(1638.HK)表示，将向其境外债权人提出给予高至本金额1%的现金同意费，藉此争取他们支持公司的债务重组建议。
佳兆业的声明称，重组支持协议条款包括：公司承诺根据重组支持协议的条款，在可能情况下尽快处理重组；各同意债权人承诺以其支持票据投票赞成实行重组、不会采取任何强制措施、不会采取与建议重组不相符或会拖延重组的批文或其他行动，以及各同意债将收取现金同意费。
现金同意费相等于债权人现有票据或境外贷款的本金总额1%，而该等重组支持协议条款于1月24日下午11:59(香港时间)前成为支持票据；或相当于现有票据或境外贷款的本金总额0.5%，而该等重组支持协议条款于1月24日下午11:59(香港时间)后但不迟于2月7日下午前11:59(香港时间)成为支持票据。
佳兆业上月底提出境外债务重组方案，提出三个方案供债权人选择，一是将其申请的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据及或然价值权；二是将其申索的100%转换为重组后可换股债券；三是将其申索的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据、或然价值权及重组后可换股债券。公司并预计将于2016年1月中向法院申请召开债权人会议。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。