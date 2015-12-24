佳兆业提出境外债务重组方案 拟下月中申请召开债权人会议

路透香港12月24日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业(1638.HK)周四提出境外债务重组方案，并预计将于2016年1月中向法院申请召开债权人会议。

佳兆业在联交所的声明称，公司拟在开曼岛及香港透过互为条件的协议安排，与可换股债券、现有高息票据以及现有境外贷款融资及相关负债的持有人进行和解或偿债安排。

佳兆业提出三个方案供债权人选择，一是将其申请的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据及或然价值权；二是将其申索的100%转换为重组后可换股债券；三是将其申索的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据、或然价值权及重组后可换股债券。

佳兆业称，公司拟与可换股债券、高息票据及境外贷款的持有人订立重组支持协议，以支持建议重组的实施，并预计将于2016年1月中向法院申请颁令准许召开相关的债权人会议。

今年3月佳兆业公布六笔境外高息债券的重组计划，包括削减票息和延长还款期限，但遭到债权人拒绝。该股自3月底起停牌，直至公布2014年度业绩为止。（完）

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