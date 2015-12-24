佳兆业提出境外债务重组方案 拟下月中申请召开债权人会议

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港12月24日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业(1638.HK)周四提出境外债务重组方案，并预计将于2016年1月中向法院申请召开债权人会议。
佳兆业在联交所的声明称，公司拟在开曼岛及香港透过互为条件的协议安排，与可换股债券、现有高息票据以及现有境外贷款融资及相关负债的持有人进行和解或偿债安排。
佳兆业提出三个方案供债权人选择，一是将其申请的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据及或然价值权；二是将其申索的100%转换为重组后可换股债券；三是将其申索的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据、或然价值权及重组后可换股债券。
佳兆业称，公司拟与可换股债券、高息票据及境外贷款的持有人订立重组支持协议，以支持建议重组的实施，并预计将于2016年1月中向法院申请颁令准许召开相关的债权人会议。
今年3月佳兆业公布六笔境外高息债券的重组计划，包括削减票息和延长还款期限，但遭到债权人拒绝。该股自3月底起停牌，直至公布2014年度业绩为止。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。