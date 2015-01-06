佳兆业遭合作伙伴要求退回12亿元 违约涟漪效应泛起

路透香港1月6日 - 中国房地产商--佳兆业(1638.HK)违约事件开始引发涟漪效应。该公司周二公告称，于上周三（12月31日）接获两名项目伙伴的通知指公司已违反合作协议，并要求退回已支付的12亿元人民币费用。

佳兆业的声明称，被指违反合作协议的涉及两个深圳龙岗区的市区旧改项目。公司同日接获拨支上述项目融资贷款人的通知，指该等合作协议的违反，构成相关贷款协议项下的违约事件，并宣称上述费用连同应计利息及所有其他未偿还款项即时到期应付。

过去一个月以来，佳兆业多名高级管理层先后宣布辞任，公司原主席郭英成去年12月初宣布于12月31日正式辞任，因而触发一项公司与汇丰(0005.HK)于2013年8月订立的4亿港元定期贷款融资协议下的强制性提前还款条文，并须于郭英成辞任生效当日偿还所有贷款及利息。

佳兆业表示，除上述两笔融资的还款通知外，截至周一为止并无接获其他债权人的还款通知或要求。截至周一止公司的债务负债约7.972亿元人民币，已在其年届满时到期应付。公司正评估上述还款责任对财务状况的整体影响。

佳兆业股份自12月29日起停牌，按停牌前股价计其市值81.6亿港元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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