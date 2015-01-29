佳兆业若违约 其他垃圾级别地产商将面临融资困境--标普

路透香港1月29日 - 标准普尔周四称，如果佳兆业集团出现债务违约，那些评级低于投资级别的中国地产开发商可能面临融资困境。

佳兆业已被降级至选择性违约，该公司此前未能按时支付2020年到期债券的2,600万美元利息。如果不能在2月9日前支付这笔利息，佳兆业将成为首家在离岸债券市场违约的中国地产商。

“那些流动性已经疲弱，且未来12个月内存在较高再融资需求的开发商，可能面临融资危机，这是因为资金可能转向更加稳定的开发商。”标普分析师叶翱行说。

佳兆业债务危机一度不仅导致自身债券贬值三分之二，还影响了市场对其他地产商的信心，评级低于投资级别的地产商受到的冲击最严重。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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