佳兆业未付应付利息做实违约 拉响信用债风险警报

路透香港4月21日 - 中国小型房地产企业--佳兆业(1638.HK)美元债券实质性违约后，周二在离岸市场大幅下跌。其中未支付到期利息的2018债早盘下跌逾6美元，2017债下跌4.7美元。

目前2017债叫买价报54.08美元，收益率报46.484%； 2018债叫买价为54.08美元，收益率达35.422%。

公司稍早表示，两笔分别于2017年及2018年到期的美元优先票据，未有如期支付相关应付利息，总计涉及5,160万美元利息。

其中逾期未还付利息的包括在2012年9月发行，于2017年到期2.5亿美元12.875%优先票据，须每半年付息一次，但公司并无就于3月18日到期的1,610万美元的预定利息付款。公司亦无于3月18日之后的30日内支付利息。

另一笔逾期支付利息票据为2013年3月发行的2018年到期5.5亿美元8.875%优先票据，公司并无于3月19日或其后的30日内支付到期的3,550万美元利息。

标准普尔评级服务上月底宣布，将佳兆业的长期企业信用评级由“选择性违约”下调至“违约”。同时，还将其中国房地产开发企业的优先无抵押票据的长期债务评级由“CC”下调至“违约”。由于此次下调评级，标普对佳兆业的大中华区信用体系长期评级分别由“选择性违约”和“cnCC”下调至“违约”。

佳兆业表示，公司专注于促进发布其2014年度财务业绩，而于发布后将继续致力就其未偿还债务，达成与债券持有人双方同意的重组，有鉴于此，公司希望尽快与若干境外债务持有人订立暂缓还款协议。

佳兆业此前获主要股东--富德生命人寿提供13.77亿元人民币的两年期贷款，以支付部分地价。此外，公司本月中并重新委任去年底辞任主席的公司控股股东兼创办人郭英成，再出任董事会主席。

该公司股份自3月31日起停牌至今，因公司将延迟刊发2014年度业绩，并将继续停牌至公司刊发去年度业绩前。（完）

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(记者 梁慧仪；审校 林高丽)

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